Офіційні російські втрати
Це ті російські військовослужбовці, яких у Росії публічно визнали вбитими або поховали. Ще близько 600 людей у Росії публічно визнані вбитими, але щодо них є якісь розбіжності в даних (місця народження/служби/поховання).
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Тобто, 52 151 людина – це мінімальні безповоротні втрати російських військ. Реальна кількість убитих значно більша. Кремль ретельно приховує справжню кількість загиблих.
До них ще треба додати зниклих безвісти, полонених, померлих та загиблих у небойових умовах, а також осіб з наслідками важких поранень, що унеможливлює продовження служби.
У цілому нині безповоротні втрати Росії оцінюємо у понад 200 тисяч осіб.
Лідери в абсолютних числах у регіонах Росії:
- Краснодарський край – 2 633 бійців;
- Башкортостан – 1 856;
- Свердловська область – 1 841;
- Татарстан – 1 527;
- Челябінська область – 1 505;
- Пермський край – 1 404;
- Самарська область – 1 397;
- Бурятія – 1 275;
- Волгоградська область – 1 218;
- Московська область – 1 210.
Через завзяття Радія Хабірова Башкортостан вийшов на друге місце за кількістю визнаних у Росії втрат. Насправді цифра значна більша.
Цікаво Фактор, який вказує на неминуче посилення мобілізації у Росії
Якщо дивитися у відносних числах, то найменші втрати, як і раніше, в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській області та на Кавказі: в Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Чечні та Карачаєво-Черкесії. Столиці та Кавказ – це люди першого ґатунку у Росії.
Поділ росіян на "сорти"
Один москвич вартує 6 інгушів. При тому, що москвичів 13 мільйонів, а інгушів – 520 тисяч. Мешканець Санкт-Петербурга коштує як півтора інгуша. Один москвич коштує як 15 вихідців із Башкортостану чи 13 жителів Татарстану, або 18 якутів. До речі, в Якутії темпи мобілізації знижуватимуться, бо ситуація там поступово розгоряється.
Люди другого сорту – це мешканці багатих регіонів та великих міст. Зараз ці регіони буквально купують найманців із бідних суб'єктів федерації, щоб відправити їх замість себе на смерть. Цінник виріс до 1 мільйона рублів за голову, хоча наприкінці 2023 року 200 тисяч було цілком достатньо.
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Третій сорт – переважна більшість регіонів європейської частини Росії, Сибіру, Уралу, Поволжя. Є території, населення яких для Кремля не означає практично нічого, – Тива, Бурятія та інші.
Днями члени оборонного комітету Держдуми Росії вступили в полеміку щодо необхідності нової хвилі "часткової мобілізації" у Росії. Це я до того що всі розповіді про надлишок добровольців в Росії – явне перебільшення.
Найближчими тижнями російські війська рватимуться в "м'ясні штурми" всіма силами, тому що з середини травня буде позначатися ефект нових пакетів допомоги від США. Мета росіян – захопити й утримувати за будь-яку ціну максимум територій. Зокрема, здобути якусь "перемогу" до дня "інавгурації" Владіміра Путіна та 9 травня.
"За будь-яку ціну" – це буквально. Втрати будуть величезні.