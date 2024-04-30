Як Польща входила в ЄС

Прототип ЄС – Європейське Співтовариство – було створено ще в 1951 році, і відтоді інтеграційні процеси в Європі тільки посилювалися.

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Всі економічні суперечки вирішувались шляхом переговорів, з урахуванням часто протилежних інтересів бізнесу різних країн. Шлях до спільного економічного майбутнього у всі часи був непростим.

Наприклад, понад 10 років тривали переговори щодо приєднання Франції і Великої Британії до МВФ. Процес приєднання Польщі до ЄС тривав 13 років, після яких ще 5 – 6 років тривав перехідний період, впродовж якого Польща інтегрувалась у європейський ринок.

Навіть при такому темпі інтеграція Польщі супроводжувалась протестами садівників у Німеччині, молочників у Франції, перевізників у Італії та профспілок у Великій Британії, де поляки стали другою за чисельністю імміграційною спільнотою. Вирішення суперечностей – невіддільна частина зростання.

Від блокади кордону страждає не лише український бізнес

У 2022 році експорт з України до Польщі зріс на 41%, що є рекордом у торгівельних відносинах між країнами. Загалом за увесь 2022 рік і 11 місяців 2023 року обсяги торгівлі між Україною і Польщею зросли до 31,5 мільярда євро – це на 70% більше ніж у 2020 – 2021 роках. Наслідком такої динаміки та відсутності захисних механізмів для ринків ЄС стали безпрецедентні за масштабами та методами протести у країнах Центральної Європи, які переросли в блокаду.

Сьогодні нам потрібне рішення, яке унеможливить такі ситуації у майбутньому, і воно має з'явитись якомога швидше. Це питання польські підприємці на початку березня в київському представництві Польського агентства інвестицій і торгівлі обговорювали з Павлом Ковалем, новим уповноваженим уряду Польщі з питань відбудови України, воно стало також однією з ключових тем нещодавнього IX засідання польсько-української міжурядової Комісії з питань економічного співробітництва.

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Від блокування страждає не тільки український бізнес, а й 3600 польських підприємств, які працюють в Україні й прагнуть спільного розвитку. Деякі польські компанії втратили в Україні до 20% клієнтів через політичну напругу.

Багато польських бізнесів зіштовхнулись зі зростанням вартості вантажних перевезень на 30 – 40% і непрогнозованими строками доставки вантажів в Україну. У деяких випадках це призводить до зниження виробництва на підприємствах у Польщі. Але всі ці проблеми будуть подолані – потрібен час і відкритий діалог.

Потенціал проривних економічних реформ в Україні

Проведені у Польщі реформи увійшли в економічну історію як польське економічне диво, яке ставлять в один ряд з німецьким, японським та корейським. З 1990 року в історії Польщі було всього 2 роки, коли ВВП знижувався:

у 1991 після розпаду СРСР та припинення Варшавського договору,

у 2020 "коронавірусному" році.

В обох випадках своєчасність та високі темпи реформ дозволили Польщі відновити зростання вже наступного року, що є рекордом як для колишнього Варшавського блоку, так і для Європейського Союзу. Країни, економіка яких з 1991 року витримувала турбулентність таких масштабів і безперервно зростала, можна порахувати на пальцях.

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Вікно для проривних економічних реформ та зростання відкрите і для України. Успіх багато в чому залежить від спроможності залучати іноземні інвестиції не тільки на національному рівні, а й на рівні громад.

Польща накопичила великий унікальний досвід в залученні іноземних інвесторів, який ми зараз передаємо в Україні місцевій владі та агентствам регіонального розвитку. Інвестиції, в кінцевому підсумку, є більш ефективним джерелом відновлення та зростання, ніж кредитні ресурси, які рано чи пізно потрібно повертати.

Умови для відновлення України

Перша необхідна передумова відновлення – розмінування. Десятки польських компаній готові поставляти обладнання, зокрема й машини для розмінування власної розробки, направляти саперів для виконання цього завдання – 3 тисяч фахівців та 60 машини для розмінування, які сьогодні працюють в Україні, явно недостатньо.

Наступним важливим питанням буде утилізація відходів руйнувань, будівництво нової інфраструктури, модернізація чинних та створення нових підприємств. В Україні добре знають про можливості польських підприємств з випуску обладнання для майже всіх секторів – від комунального господарства й енергетики до фармацевтики та харчової промисловості.

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Ключове питання для польських інвесторів та експортерів – гарантії безпеки. Через війну Організація економічного співробітництва та розвитку знизила рейтинг України, і страхові компанії відмовлялись страхувати ризики в Україні. Польська корпорація страхування експортних кредитів першою у світі почала страхувати інвестиції в Україну. Страхові інструменти зараз доступні для інвесторів з будь-якої країни світу, зокрема й для українських.

Польський бізнес бачить за відновленням України не відтворення зруйнованого, а будівництво найсучаснішого. Він готовий інвестувати у створення сучасної економіки, яка дозволить Україні зробити стрибок, який колись зробила Польща. Після вступу до ЄС Польща перетворилась в суцільний будівельний майданчик.

Польща вірить в інтеграцію України

Зараз Польща зосередилась на розвитку високотехнологічних галузей з високим рівнем доданої вартості – в пріоритеті аерокосмічний, IT, фармацевтичний, енергетичний сектори. Ці напрямки органічні і для України, тому що вона має високий інтелектуальний потенціал, розвинену промисловість, найнижчий в Європі тариф на енергоносії та порівняно невисоку вартість робочої сили. Але потребує технологій, знань та інвестицій для модернізації, і Польща готова ними ділитись.

Свого часу Польща стала "тихою гаванню" для країн Європи та Північної Америки – з прогнозованою геополітичною позицією, чіткими правилами на потужним виробничим центром на перетині основних транспортних коридорів. Тут розмістили свої виробничі майданчики сотні провідні технологічних компаній, які дозволили Польщі стати №1 з виробництва великої побутової техніки у ЄС, одним з найбільших центрів виробництва і обслуговування компонентів для аерокосмічної галузі, лідером на аграрному ринку з високим рівнем перероблювання.

Віру польського бізнесу в майбутнє України красномовно характеризує одна цифра: майже 3000 польських компаній хочуть брати участь у відновленні України.

Польща докладає надзвичайно багато зусиль для приєднання України до ЄС. Зараз важливо не втратити напрацювання попередніх десятиріч і спільних зусиль Польщі та України за останні роки. Ми повинні використати всі можливості, щоб рухатись вперед – разом ми можемо зробити більше.