Как Польша входила в ЕС

Прототип ЕС – Европейское Сообщество – было создано еще в 1951 году, и с тех пор интеграционные процессы в Европе только усиливались.

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Все экономические споры решались путем переговоров, с учетом часто противоположных интересов бизнеса разных стран. Путь к общему экономическому будущему во все времена был непростым.

Например, более 10 лет продолжались переговоры о присоединении Франции и Великобритании к МВФ. Процесс присоединения Польши к ЕС длился 13 лет, после которых еще 5 – 6 лет длился переходный период, в течение которого Польша интегрировалась в европейский рынок.

Даже при таком темпе интеграция Польши сопровождалась протестами садоводов в Германии, молочников во Франции, перевозчиков в Италии и профсоюзов в Великобритании, где поляки стали вторым по численности иммиграционным сообществом. Решение противоречий – неотъемлемая часть роста.

От блокады границы страдает не только украинский бизнес

В 2022 году экспорт из Украины в Польшу вырос на 41%, что является рекордом в торговых отношениях между странами. Всего за весь 2022 год и 11 месяцев 2023 года объемы торговли между Украиной и Польшей выросли до 31,5 миллиарда евро – это на 70% больше чем в 2020 – 2021 годах. Следствием такой динамики и отсутствия защитных механизмов для рынков ЕС стали беспрецедентные по масштабам и методам протесты в странах Центральной Европы, которые переросли в блокаду.

Сегодня нам нужно решение, которое сделает невозможным такие ситуации в будущем, и оно должно появиться как можно скорее. Этот вопрос польские предприниматели в начале марта в киевском представительстве Польское агентство инвестиций и торговли обсуждали с Павлом Ковалем, новым уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины, он стал также одной из ключевых тем недавнего IX заседания польско-украинской межправительственной Комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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От блокировки страдает не только украинский бизнес, но и 3600 польских предприятий, которые работают в Украине и стремятся к совместному развитию. Некоторые польские компании потеряли в Украине до 20% клиентов из-за политического напряжения.

Многие польские бизнесы столкнулись с ростом стоимости грузовых перевозок на 30 – 40% и непрогнозируемыми сроками доставки грузов в Украину. В некоторых случаях это приводит к снижению производства на предприятиях в Польше. Но все эти проблемы будут преодолены – нужно время и открытый диалог.

Потенциал прорывных экономических реформ в Украине

Проведенные в Польше реформы вошли в экономическую историю как польское экономическое чудо, которое ставят в один ряд с немецким, японским и корейским. С 1990 года в истории Польши было всего 2 года, когда ВВП снижался:

в 1991 после распада СССР и прекращения Варшавского договора,

в 2020 "коронавирусном" году.

В обоих случаях своевременность и высокие темпы реформ позволили Польше возобновить рост уже в следующем году, что является рекордом как для бывшего Варшавского блока, так и для Европейского Союза. Страны, экономика которых с 1991 года выдерживала турбулентность таких масштабов и непрерывно росла, можно сосчитать на пальцах.

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Окно для прорывных экономических реформ и роста открыто и для Украины. Успех во многом зависит от способности привлекать иностранные инвестиции не только на национальном уровне, но и на уровне общин.

Польша накопила большой уникальный опыт в привлечении иностранных инвесторов, который мы сейчас передаем в Украине местным властям и агентствам регионального развития. Инвестиции, в конечном итоге, являются более эффективным источником восстановления и роста, чем кредитные ресурсы, которые рано или поздно нужно возвращать.

Условия для восстановления Украины

Первая необходимая предпосылка восстановления – разминирование. Десятки польских компаний готовы поставлять оборудование, в том числе и машины для разминирования собственной разработки, направлять саперов для выполнения этой задачи – 3 тысяч специалистов и 60 машин для разминирования, которые сегодня работают в Украине, явно недостаточно.

Следующим важным вопросом будет утилизация отходов разрушений, строительство новой инфраструктуры, модернизация действующих и создание новых предприятий. В Украине хорошо знают о возможностях польских предприятий по выпуску оборудования для почти всех секторов – от коммунального хозяйства и энергетики до фармацевтики и пищевой промышленности.

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Ключевой вопрос для польских инвесторов и экспортеров – гарантии безопасности. Из-за войны Организация экономического сотрудничества и развития снизила рейтинг Украины, и страховые компании отказывались страховать риски в Украине. Польская корпорация страхования экспортных кредитов первой в мире начала страховать инвестиции в Украину. Страховые инструменты сейчас доступны для инвесторов из любой страны мира, в том числе и для украинских.

Польский бизнес видит за восстановлением Украины не воспроизведение разрушенного, а строительство современного. Он готов инвестировать в создание современной экономики, которая позволит Украине сделать скачок, который когда-то сделала Польша. После вступления в ЕС Польша превратилась в сплошную строительную площадку.

Польша верит в интеграцию Украины

Сейчас Польша сосредоточилась на развитии высокотехнологичных отраслей с высоким уровнем добавленной стоимости – в приоритете аэрокосмический, IT, фармацевтический, энергетический сектора. Эти направления органические и для Украины, потому что она имеет высокий интеллектуальный потенциал, развитую промышленность, самый низкий в Европе тариф на энергоносители и сравнительно невысокую стоимость рабочей силы. Но требует технологий, знаний и инвестиций для модернизации, и Польша готова ими делиться.

В свое время Польша стала "тихой гаванью" для стран Европы и Северной Америки – с прогнозируемой геополитической позицией, четкими правилами на мощным производственным центром на пересечении основных транспортных коридоров. Здесь разместили свои производственные площадки сотни ведущих технологических компаний, которые позволили Польше стать №1 по производству крупной бытовой техники в ЕС, одним из крупнейших центров производства и обслуживания компонентов для аэрокосмической отрасли, лидером на аграрном рынке с высоким уровнем переработки.

Веру польского бизнеса в будущее Украины красноречиво характеризует одна цифра: почти 3000 польских компаний хотят участвовать в восстановлении Украины.

Польша прилагает очень много усилий для присоединения Украины к ЕС. Сейчас важно не потерять наработки предыдущих десятилетий и совместных усилий Польши и Украины за последние годы. Мы должны использовать все возможности, чтобы двигаться вперед – вместе мы можем сделать больше.