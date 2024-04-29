Далеко не впервые

С момента начала агрессии России против Украины в 2014 году наше государство уже в десятый раз использует статью 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Именно ее положения позволяют отступление от отдельных обязательств по международному договору во время войны или другой чрезвычайной ситуации.

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Сначала дерогация касалась оккупированных Донецкой и Луганской областей и охватывала право на личную свободу, невмешательство в частную и семейную жизнь, эффективные средства правовой защиты.

Впоследствии Украина отступила от части обязательств по оккупированному Крыму, настаивая, что исключительно Россия полностью отвечает за соблюдение прав человека на аннексированной и временно оккупированной территории Украины. При этом периодически наше государство пересматривало содержание и необходимость дерогации.

Отступление, которое было направлено генеральному секретарю Совета Европы в начале апреля, распространяется на:

право на уважение семейной и частной жизни (статья 8);

свободу выражения мнений (статья 10);

свободу собраний и объединения (статья 11);

право собственности (статья 1 Дополнительного протокола);

право на образование (статья 2 Дополнительного протокола);

право на свободные выборы (статья 3 Дополнительного протокола);

свободу передвижения (статья 2 Протокола 4).

Стоит подчеркнуть, что в своем заявлении Украина также отменила предыдущую дерогацию относительно свободы мысли, совести и религии, права на эффективное средство правовой защиты, недискриминации и ограничения политической деятельности иностранцев. То есть перечень ограничений фактически сузился, а не расширился.

Что такое дерогация

Дерогация – одна из форм ограничения прав человека. Она имеет временный характер и расширяет границы усмотрения государства по вмешательству в определенные права и свободы, не позволяя при этом произвольно злоупотреблять положением.

Часть прав человека не являются абсолютными, поэтому при исключительных условиях государство может от них отступить. Дерогация в военное время делает перечень таких условий большим, чем в мирное. В то же время как и другие ограничения в сфере прав человека, она должна быть законной, пропорциональной, необходимой и недискриминационной.

Отступление необходимо только тогда, когда государство не может отреагировать на остроту положения иным образом. Дерогация по-украински по сути соотносится с правовым режимом военного положения и не содержит ничего, что бы уже не действовало более 2 лет на основе соответствующего закона и указов президента. Говорится и о передвижении граждан, и об осмотре вещей и принудительном изъятии имущества для государственных нужд.

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Поэтому, выводы о буре нарушений прав человека после заявления об отступлении – преждевременные.

Кроме того, дерогация не изымает государство из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Это означает, что гражданин Украины, право которого было нарушено, может обратиться в Суд, даже если государство отступило от такого права.

В таком случае будет выясняться, в частности, было ли вмешательство в права и свободы оправданным и безальтернативным в условиях войны. Важно, чтобы существовала связь между вмешательством и его необходимостью. Например, ее трудно проследить в случае слежки за украинскими журналистами со стороны национальных спецслужб. Так же, эта связь, вряд ли существовала бы при условии одобрения законопроекта, предложенного Безуглой – Третьяковой, об уголовной ответственности за международную деятельность "без разрешения" государства.

В то же время надлежащее обеспечение как активного, так и пассивного избирательного права по меньшей мере в контексте общенациональных выборов является действительно вызовом, который сейчас требует дерогации от обязательства по протоколу к Конвенции.

Дерогация является мерой исключительного характера и действует до тех пор, пока существует "чрезвычайная ситуация". Она должна регулярно пересматриваться. Если вмешательство в права человека напрямую зависит от активности боевых действий, это также будет принято во внимание при решении вопроса, не злоупотребляет ли государство своим отступлением.

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Не только от Конвенции

Вместе с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод Украина обычно отступает от соответствующих положений Пакта о гражданских и политических правах. За исключением единичных случаев, когда Украина пыталась отступить от таких статей, которые это запрещают, нарушения по содержанию и первоначальной цели отступления не были обнаружены.

Это не означает, что в будущем отдельные сомнительные меры не будут успешно обжалованы в Европейском суде по правам человека. Скорее, стоит подождать, как именно воспользуется своими расширенными пределами усмотрения наше государство.