Не просто предупреждение

Эта напряженность, как ни странно, связана именно с войной в Украине и тем, что Китай помогает России восстанавливать военно-технологический потенциал и способствует агрессивным аппетитам российского президента Владимира Путина.

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Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен говорил накануне визита в Китай. Даже после встречи с Си, он подчеркнул, что если Китай не остановит военно-технологическое сотрудничество с Россией, то это сделают сами США.

Это уже не просто какие-то предупреждения, а четкие намерения руководства США, которое осознает, что если Китай будет помогать Путину восстанавливать свою армию, это приведет к бесконечному конфликту в Европе. Со страной, которая заинтересована в таком конфликте, нельзя иметь хороших экономических взаимоотношений.

Кроме Блинкена, о последствиях китайского сотрудничества с Россией накануне с Си Цзиньпином говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Участие Китая в войне России против Украины будет обсуждать и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако возникает важный вопрос – насколько Си готов понять серьезность этих предупреждений и не воспринимает ли он их как вызов собственным внешнеполитическим аппетитам?

Пекин посылает сигнал бывшим советским республикам

Уже сейчас очевидно, что Си не собирается просто соглашаться с заявлениями оппонентов. Более того, он хочет проявить собственную внешнеполитическую инициативу. Тот факт, что накануне форума мира в Швейцарии Китай предлагает провести альтернативную конференцию с участием и России, и Украины и даже готов предоставить площадку для переговоров, которые дают возможность Кремлю удержать статус-кво в конфликте, свидетельствует, что Пекин не планирует отказываться от поддержки Москвы.

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Еще один важный вызов Си Цзиньпина Западу – это то, каким будет его европейское турне. Кроме Франции, Си собирается посетить Венгрию и Сербию. Те страны, которые находятся в неплохих отношениях с Россией, могут стать и важной площадкой для китайских инвестиций.

В Пекине будто говорят европейским лидерам: "Если вы хотите иметь китайские деньги, если хотите иметь возможность для победы на выборах – вам надо иметь хорошие отношения с Россией. Тогда Китай будет вашим инвестором, а Россия будет предоставлять дешевые энергоносители".

Это еще раз подтверждает, что Китай воспринимает предупреждение США не как необходимость сделать коррективы в собственной экономической политике, а как вызов. Поэтому он хочет делать все возможное, чтобы расколоть ЕС и внести разлад в ряды тех стран, которые хотели бы стать его членами.

Это очевидный сигнал от Пекина для бывших советских республик – если вы хотите иметь стабильную экономику и вместе с этим не выполнять условия Запада по демократизации, к вашим услугам китайские инвесторы. Но если вам нужны китайские инвесторы, то есть одно условие – хорошие отношения с Россией, согласование с так называемыми интеграционными моделями, которые предлагает Кремль. Тогда вы можете сохранить власть и вас будут кормить с руки российские и китайские хозяева.

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Кстати, эти сигналы работают. Тем более, что Китай готов быть не только инвестором для бывших советских республик, но и страной, которая гарантирует их ограниченный суверенитет в случае, если они имеют дружеские отношения с Москвой.

Война в Украине представляется Пекину неплохим инструментом для того, чтобы показать, что происходит со странами, которые игнорируют российские желания и оскорбляют Путина. Жители этих стран живут под ракетами и беспилотниками без возможности на будущее. Для того чтобы опровергнуть этот тезис, который Россия и Китай будут продвигать в ближайшие годы, Запад должен помочь Украине выстоять и выиграть в войне, осознавая, что это не только война с Россией, но и цивилизационная конфронтация с Китаем.

Блинкен не убедит Си. Тот будет действовать по собственному плану, пытаясь сделать все, чтобы влияние Китая в Европе усилилось. США могут помочь Украине доказать, что отказ от российских условий и китайского покровительства – это не дорога в пропасть, а дорога к развитию и прогрессу.