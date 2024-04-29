Распад России не будет похож на 1991 год

Нет, Россия не развалится быстро. Процесс ослабления скрепов происходит довольно медленно, особенно учитывая то, что основная "скрепа" – это деньги, а Россия пока может обходить значительную часть санкций. И даже после этого страну будет держать инерция, так что потребуется какой-то триггер вроде "пригожин 2.0".

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Нет, развал России не произойдет сам собой. Для этого требуются систематические усилия с нашей стороны, прежде всего на фронте, но не только. Украина должна стать в центре борьбы коренных порабощенных народов России за свободу и независимость. А также соавтором новой системы коллективной безопасности в Европе.

Нет, говорится не только о национальных республиках. Многие новые независимые государства без этнической основы, их почвой станет сильный регионализм, типа Ингрии или Сибири. Сибирь по своей модели колонизации ближе к Австралии, чем к Татарстану. Но этнические республики станут образцом для других.

Нет, это не будет очень похоже на 1991 год. Другое сочетание факторов порождает другую траекторию развития. Прежде всего распад на 30 – 40 не очень определенных частей не может произойти так же, как распад на 15 четко определенных. Не будет сильных лидеров процесса типа тогдашних РСФСР или УССР. Будут и некоторые признаки 1917 года.

Нет, не новые национально-демократические лидеры станут первыми президентами. Ключевую роль в развале империи будут играть нынешние путинские региональные элиты – точно как в 1991 году коммунисты. Но национально-освободительные движения чрезвычайно важны, они дают картинку будущего. Они примут свои 15% на первых свободных парламентских выборах.

Не все страны пойдут по одному пути. Траектории будут очень разные у Саха (Якутии), Чеченской республики Ичкерии, Башкортостана и т.д. Собственно, и в 1991 году Эстония, Украина и Узбекистан пошли по разным путям.

Нет, не все страны будут иметь европейские ценности. Саха и Тыва расположены гораздо ближе к Японии и Южной Корее, чем к Франции или Литве. Но Япония и Южная Корея – демократически и экономически развитые страны.

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Нет, не все страны станут демократиями, и точно не сразу. Мы идем по этому пути уже более 30 лет, и мы еще не полноценная демократия. Но от нас зависит, кто станет союзниками новых государств, и это повлияет на их траекторию.

Так что нет смысла говорить о скором автоматическом развале по лекалам 1991 года и легком пути к демократии и процветанию. Однако это не значит, что последняя империя мира может пережить нынешнюю войну. Процесс развала неотвратим, а его скорость и формат зависят, в частности, и от нас.