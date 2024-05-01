Официальные российские потери
Это те российские военнослужащие, которых в России публично признали убитыми или похоронили. Еще около 600 человек в России публично признаны убитыми, но по ним есть какие-то разногласия в данных (места рождения/службы/захоронения).
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То есть, 52 151 человек – это минимальные безвозвратные потери российских войск. Реальное количество убитых значительно больше. Кремль тщательно скрывает истинное количество погибших.
К ним еще надо добавить пропавших без вести, пленных, умерших и погибших в небоевых условиях, а также лиц с последствиями тяжелых ранений, что делает невозможным продолжение службы.
В целом сейчас безвозвратные потери России оцениваем в более 200 тысяч человек.
Лидеры в абсолютных числах в регионах России:
- Краснодарский край – 2 633 бойца;
- Башкортостан – 1 856;
- Свердловская область – 1 841;
- Татарстан – 1 527;
- Челябинская область – 1 505;
- Пермский край – 1 404;
- Самарская область – 1 397;
- Бурятия – 1 275;
- Волгоградская область – 1 218;
- Московская область – 1 210.
Из-за рвения Радия Хабирова Башкортостан вышел на второе место по количеству признанных в России потерь. На самом деле цифра значительно больше.
Интересно Фактор, указывающий на неизбежное усиление мобилизации в России
Если смотреть в относительных числах, то наименьшие потери, по-прежнему, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и на Кавказе: в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Карачаево-Черкесии. Столицы и Кавказ – это люди первого сорта в России.
Разделение россиян на "сорта"
Один москвич стоит 6 ингушей. При том, что москвичей 13 миллионов, а ингушей – 520 тысяч. Житель Санкт-Петербурга стоит как полтора ингуша. Один москвич стоит как 15 выходцев из Башкортостана или 13 жителей Татарстана, или 18 якутов. Кстати, в Якутии темпы мобилизации будут снижаться, потому что ситуация там постепенно разгорается.
Люди второго сорта – это жители богатых регионов и крупных городов. Сейчас эти регионы буквально покупают наемников из бедных субъектов федерации, чтобы отправить их вместо себя на смерть. Ценник вырос до 1 миллиона рублей за голову, хотя в конце 2023 года 200 тысяч было вполне достаточно.
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Третий сорт – подавляющее большинство регионов европейской части России, Сибири, Урала, Поволжья. Есть территории, население которых для Кремля не значит практически ничего, – Тыва, Бурятия и другие.
На днях члены оборонного комитета Госдумы России вступили в полемику о необходимости новой волны "частичной мобилизации" в России. Это я к тому что все рассказы об избытке добровольцев в России – явное преувеличение.
В ближайшие недели российские войска будут рваться в "мясные штурмы" всеми силами, потому что с середины мая будет сказываться эффект новых пакетов помощи от США. Цель россиян – захватить и удерживать любой ценой максимум территорий. В частности, получить какую-то "победу" ко дню "инаугурации" Владимира Путина и 9 мая.
"Любой ценой" – это буквально. Потери будут огромные.