Официальные российские потери

Это те российские военнослужащие, которых в России публично признали убитыми или похоронили. Еще около 600 человек в России публично признаны убитыми, но по ним есть какие-то разногласия в данных (места рождения/службы/захоронения).

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То есть, 52 151 человек – это минимальные безвозвратные потери российских войск. Реальное количество убитых значительно больше. Кремль тщательно скрывает истинное количество погибших.

К ним еще надо добавить пропавших без вести, пленных, умерших и погибших в небоевых условиях, а также лиц с последствиями тяжелых ранений, что делает невозможным продолжение службы.

В целом сейчас безвозвратные потери России оцениваем в более 200 тысяч человек.

Лидеры в абсолютных числах в регионах России:

Краснодарский край – 2 633 бойца;

Башкортостан – 1 856;

Свердловская область – 1 841;

Татарстан – 1 527;

Челябинская область – 1 505;

Пермский край – 1 404;

Самарская область – 1 397;

Бурятия – 1 275;

Волгоградская область – 1 218;

Московская область – 1 210.

Из-за рвения Радия Хабирова Башкортостан вышел на второе место по количеству признанных в России потерь. На самом деле цифра значительно больше.

Интересно Фактор, указывающий на неизбежное усиление мобилизации в России

Стоит отметить, что разрыв между Краснодарским краем и Башкирией очень условный. На Кубани массово хоронили "зеков" и других наемников ЧВК "Вагнера". Эти люди родились в одном регионе, сидели в другом, а похоронены там, где нашлось место, потому что они никому не нужны. Данные группы "Информационное сопротивление" отличаются от цифр BBC, потому что они сортируют убитых по месту происхождения. На наш взгляд, это не всегда оправдано.

Если смотреть в относительных числах, то наименьшие потери, по-прежнему, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и на Кавказе: в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Карачаево-Черкесии. Столицы и Кавказ – это люди первого сорта в России.

Разделение россиян на "сорта"

Один москвич стоит 6 ингушей. При том, что москвичей 13 миллионов, а ингушей – 520 тысяч. Житель Санкт-Петербурга стоит как полтора ингуша. Один москвич стоит как 15 выходцев из Башкортостана или 13 жителей Татарстана, или 18 якутов. Кстати, в Якутии темпы мобилизации будут снижаться, потому что ситуация там постепенно разгорается.

Люди второго сорта – это жители богатых регионов и крупных городов. Сейчас эти регионы буквально покупают наемников из бедных субъектов федерации, чтобы отправить их вместо себя на смерть. Ценник вырос до 1 миллиона рублей за голову, хотя в конце 2023 года 200 тысяч было вполне достаточно.

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Третий сорт – подавляющее большинство регионов европейской части России, Сибири, Урала, Поволжья. Есть территории, население которых для Кремля не значит практически ничего, – Тыва, Бурятия и другие.

На днях члены оборонного комитета Госдумы России вступили в полемику о необходимости новой волны "частичной мобилизации" в России. Это я к тому что все рассказы об избытке добровольцев в России – явное преувеличение.

В ближайшие недели российские войска будут рваться в "мясные штурмы" всеми силами, потому что с середины мая будет сказываться эффект новых пакетов помощи от США. Цель россиян – захватить и удерживать любой ценой максимум территорий. В частности, получить какую-то "победу" ко дню "инаугурации" Владимира Путина и 9 мая.

"Любой ценой" – это буквально. Потери будут огромные.