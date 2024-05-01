Ситуация с группировкой войск россиян

Так, по состоянию на конец апреля группировка российского оккупационного войска в Украине составляет 466 тысяч человек. В свою очередь, в начале апреля оккупантов в Украине было более 475 тысяч.

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Такое разительное сокращение отмечается впервые за более чем 2 года активных боевых действий. Относительно групп войск ситуация следующая.

ГВ "Днепр" – зона ответственности левобережная Херсонщина и Запорожская область. Это самая многочисленная группировка. На начало апреля было чуть более 129 тысяч человек, по состоянию на сегодня – более 129,5 тысячи.

ГВ "Обороны Крыма" – здесь все понятно с зоной. Группировка составляла 13,5 тысячи бойцов, на сегодня – те же 13,5 тысячи.

ГВ "Восток" – зона ответственности юго-запад Донецкой области, часть восточной Запорожской. Я ее называю ГВ "Затычка", поскольку ее функционал примерно именно такой. На начало апреля было 51,5 тысячи человек, на сегодня – 51,5 тысячи. Почти без изменений.

ГВ "Юг" – зона ответственности Донецкая область, самая боеспособная и агрессивная группа войск. Было 113,5 тысячи бойцов, а сейчас – 114 тысяч. Незначительный прирост, но при этом в составе продолжают оставаться подразделения передислоцированные из зоны ответственности ГВ "Центр".

ГВ "Центр" – зона ответственности Лиманское направление, а основная локация Кременная. Было 87,5 тысячи бойцов, а на сегодня – 86 тысяч.

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ГВ "Запад" – зона ответственности Купянское направление, а с некоторых пор – большинство Лиманско-Купянской оси. Это группа с наибольшей танковой компонентой среди всех. Было более 81 тысячи бойцов, на сегодня – 71,5 тысячи. Значительное сокращение произошло из-за потерь, а также реорганизации и передислокации.

Отдельно хотел бы отметить новосформированную ГВ "Север", созданную на базе групп прикрытия границы "Брянск", "Курск" и "Белгород". До реформы численность была 35,5 тысячи человек, а по состоянию на сегодня – 49,5 тысячи. Прирост на 10 тысяч тел, но при этом такой численности недостаточно для полноценного контроля границы с Украиной, не говоря уже об угрозе вторжения и захвата Харькова, Сум или Чернигова. Кроме того, подчеркну, что эта ГВ находится вне зоны боевых действий.

Поэтому можно констатировать, что российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высокого уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из ГВ на каком-то направлении, используются не так резервы, как ресурс других ГВ.

Все это указывает на неизбежность усиления мобилизации в России, нынешний уровень которой вражеское командование совершенно не устраивает и не позволяет одновременно компенсировать потери в ноль, наращивать присутствие в зоне боевых действий и формировать новые подразделения на территории самой России. Только что-то одно или полтора и то благодаря уже имеющемуся ресурсу.