Американская модель может решить вопрос

В США президент Джо Байден в конце концов подписал принятый ранее Конгрессом законопроект о пути конфискации средств российского государства и россиян, подпадающих под санкции США, а также тех, кто под санкциями государств-партнеров США. Средства должны направляться в специальный фонд для выплат компенсаций Украине.

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Принятие этих норм было одним из условий "пакетного голосования" республиканцами и демократами поддержки для Украины. Ряд государств, тоже входящих в G7, выразили заинтересованность в подобной схеме. Не будет большим преувеличением сказать, что именно американская модель может быть базовой для решения этого вопроса.

Здесь, в первую очередь, всех волнует позиция государств Европы, где, собственно, и есть большинство российских денег. Но все опять не так просто. Недавно вышла публикация в Wall Street Journal об очередных сомнениях по поводу конфискации российских денег со стороны Олафа Шольца. Канцлер Германии якобы считает слишком рискованным использование российских государственных активов для помощи Украине.

Немецкие опасения

По данным издания, Германия опасается, что конфискация замороженных на Западе почти 300 миллиардов долларов российских активов может открыть новый поток исков против Берлина из-за Второй мировой войны, а против европейских столиц – за колониализм и рабовладение. Также Германия предлагает использовать эти активы как рычаг влияния на Россию, чтобы в случае мирных переговоров заставить ее отдать оккупированные территории.

Хотя издание Wall Street Journal – это не желтая пресса, однако ко всему подобному надо относиться со значительным скепсисом.

В то же время фактом является то, что пока механизма изъятия и передачи Украине российских активов в ЕС нет, и это – проблема. Можно долго обсуждать справедливость опасений Германии или любого другого государства.

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От идеи торгов с Россией надо отказаться

Собственно, аргумент о том, что арестованные деньги могут быть использованы как "давление на Россию" – это вообще сплошной смех. Посмотрите, сколько уже россияне потратили на войну, и вы поймете, что их таким образом убедить не получится. Думаю, что за такими смешными аргументами скрывается нечто другое. К примеру, опасения за собственность немецкого бизнеса, который так и не ушел с российского рынка, и у которого собственность непременно заберут россияне.

Но здесь вопрос другой. Украина все еще нуждается в помощи. Пример – вопрос ПВО и систем Patriot, о которых сейчас активно говорят представители украинской власти, в том числе и президент. Нам нужно как минимум 7 дополнительных Patriot.

В странах ЕС их можно насобирать, но те пока не особо спешат что-то давать. Только Германия объявила об одной. Возможно, их проще приобрести у тех, кто готов продать, использовав российские деньги?

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Очевидно, что с политической точки зрения, это бы гораздо легче можно было "продать" европейскому избирателю, ведь идея, чтобы за отражение агрессии платил агрессор – вполне понятна. Но тогда надо раз и навсегда отказаться от идеи "торгов" с россиянами о каких-то договоренностях. Их просто не будет. Не будет возвращения "в светлое прошлое" со всеми его преимуществами и возможностями.

В то же время отказ от мечтаний об этом "светлом российском прошлом" существенно может ослабить бремя на европейский бюджет для помощи Украине. Цена вполне справедлива за все "опасения" и "испуги", которые сейчас переживают отдельные европейские правительства.

Для простоты ответа на все эти вызовы европейские чиновники должны задать себе простой вопрос: может ли быть сценарий, в котором в мире сохранится какое-то право, но Украина не получит компенсаций от россиян? Очевидно, такого сценария быть не может. Если какое-то право в мире будет существовать, то любые судебные процессы присудят Украине компенсацию. Причем, значительно большую за любые российские активы на Западе. Если же правовая система мира окончательно разрушится, то и думать о неприкосновенности вкладов в таком мире будет некому.