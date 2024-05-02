Єдина справа, в якій можна встановити причетність Путіна

Ця війна – геноцидна з чітким умислом, системністю дій та прорахованими наслідками. Росія хоче знищити українців як націю або перевиховати її на недоросіян. Нас вбивали мільйонами: під час Голодомору 1932 – 1933 років, в радянських тюрмах та ГУЛАГах. Цей нестерпний досвід ще довго буде нас переслідувати, бо винуватці та організатори цих масових злочинів досі не були покарані навіть для історії.

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Усе своє професійне життя я опікувалася темою демократії та чесних виборів, але документування злочинів росіян, яким я, зокрема, займаюся зараз, допоможе нам повернути вибір Україні. Мій чоловік з 28 лютого 2022 року став до лав Сил оборони, а мій син знає, що таке жити не вдома. Подібний, а часто ще більш болісний досвід отримали мільйони українців.

Очиститися від нього можна лише через справедливий суд над агресором та воєнними злочинцями. Вище політичне та військове керівництво Росії повинне бути покараним.

Ми разом можемо докласти зусиль для заснування спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, сприяння розслідуванню справ в МКС, документування воєнних злочинів серед свідків і потерпілих, які проживають в Україні й інших іноземних юрисдикціях, просвіти партнерів не на емоційному, а фактологічному рівні – з даними й доказами щодо страшних злочинів росіян.

Трохи більш як рік тому, 17 березня 2023 року, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та його уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за підозрою у вчиненні незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей під час збройної агресії Росії в Україні. Уже 5 березня 2024 року були видані ордери на арешт військових високопосадовців, відповідальних за обстріли критичної енергоінфраструктури протягом жовтня 2022 – лютого 2023 року.

Однак поки не розв'язане питання щодо створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії, саме звинувачення у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей – єдина справа, де можна в правовому полі встановити безпосередню особисту причетність Путіна до вчинення злочину відповідно до кримінально-правових стандартів МКС.

До грубих порушень прав дітей під час збройних конфліктів, відповідно до Резолюції 1261 Ради безпеки ООН, належать:

вбивства та каліцтва;

вербування дітей і їх використання у збройному конфлікті із порушенням міжнародного права;

зґвалтування та інші форми сексуального насильства;

викрадення та примусове переміщення;

напади на школи та лікарні;

відмова в доступі до гуманітарної допомоги.

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З 24 лютого 2022 року, за даними органів прокуратури та органів досудового розслідування України, російські військові та політики вчинили всі ці злочини.

Станом на 11 квітня 2024 року, відповідно до інформації Офісу генпрокурора, Нацполіції України, Національного інформаційного бюро, мовиться про 542 вбитих та 1 290 поранених дітей, 15 підтверджених випадків сексуального насильства щодо дітей; 19 546 депортованих та примусово переміщених дітей. Окрім цього, мовиться про 2 285 встановлених збройних нападів на установи та заклади для дітей та 5 відкритих кримінальних проваджень щодо вербування українських дітей до російських збройних сил та використання їх для військових цілей. Ці дані є лише невеликим відсотком реальних масштабів трагедії, оскільки Україна не має доступу до окупованих територій.

Як Росія знищує Україну

Натомість ми бачимо й інші системні дії росіян проти цивільних, скеровані на досягнення мети знищення української політичної нації:

1. Знелюднення України через масові атаки на енергетичну й іншу цивільну інфраструктуру. Завдяки партнерству з мобільними операторами України, які мають поденні дані про переміщення своїх абонентів, ми знайшли причинно-наслідкові зв'язки між тривалими блекаутами й обстрілами енергетики та виїздом громадян за кордон. Наш звіт ми передали в МКС і сподіваємося, що його долучать до матеріалів другої справи.

2. Системне знищення української ідентичності на окупованих територіях, знищення пам'яток культури, спалення залишків української літератури та історії, освітні процеси, метою яких є перевиховання під ідеологію та цінності "русского міра" молодого покоління.

3. Мілітаризація освітнього процесу на окупованих територіях. Вона потрібна ворогу, щоб виховувати нових солдатів, змушувати їх гинути й вбивати за Російську імперію, межі якої визначатимуть лише Сили оборони України та наші партнери.

Винищення ракетами й ідеологією

Протягом жовтня 2022 року – січня 2023 року понад 700 ракет та 400 "Шахедів" щоденно обстрілювали українські енергетичні системи. Атаки березня 2024 року призвели до втрати понад 70% енергетичних розподільчих спроможностей. Вони стали ще більш прицільними, а на відновлення інфраструктури українцям знадобляться роки.

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Заява Дмітрія Пєскова – це зізнання, як і публічна розмова між Путіним та Львовою-Бєловою про вчинення злочинів та їх мету. Пєсков підтвердив, що метою обстрілів є створення нестерпних умов для цивільних. Терор припиниться, якщо українська влада буде готова фактично капітулювати.

15 листопада 2022 року відбулась четверта масована атака на енергетику з використанням 96 ракет. Як результат, протягом кількох днів кількість мігрантів за кордон зросла на 60% порівняно з 14 листопада, а згодом – у 2,7 раза.

Після 23 листопада, під час п'ятої масованої атаки з використанням 70 ракет, кількість виїздів за кордон зросла на 63% порівняно з попереднім днем, а вже наступного дня – у 3,5 раза порівняно з 22 листопада.

Це докази того, наскільки швидко та болісно реагують цивільні на позбавлення їх елементарних сервісів та доступу до світла й тепла на регулярній основі. В ту зиму ми безповоротно втратили 1,8 мільйона українців.

Ми також прослідкували еволюцію системної роботи з ідентичністю на окупованих територіях з 2014 року. Уявімо, що 8-річна дитина, яка побачила триколор над адміністративною будівлею 10 років тому, вже зараз змушена воювати. Над її психікою та ментальним здоров'ям попрацювала досвідчена система, яка сягає ще часів раннього Радянського Союзу, де виховували не просто лояльне до тоталітарного режиму населення, а homo sovieticus як нову форму ідентичності.

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Військово-патріотичне виховання стало нормою, як і мілітаризація дітей: уроки мужності, розмови про важливе, рухи "Молода армія", "Рух перших", "Орлята Росії" тощо.

З 2014 року пропаганда підживлювала підміну понять про право "народів Донбасу" на самовизначення, яка потім трансформувалася в самопроголошені республіки. А з 2017 року "народ Донбасу" замінили на росіян з їх "русскім міром". У цьому ж році росіяни створили інтеграційний комітет "Росія – Донбас", заснували через фундацію "Русскій мір" російський центр, а до 2020 року розробили повноцінну російську доктрину. На реалізацію цих програм витрачали кошти з бюджету Росії.

У 2015 році з бібліотек на окупованому Донбасі вилучили 189 000 книжок та документів, а їх замінила пропагандистська література. Робота у сфері культури скерована на конфіскацію та знищення українських джерел і книжок, знищення культурної пам'яті та спадщини, запровадження російських свят та пам'ятних дат.

Усе це призведе до незворотних наслідків для цілих поколінь, тому кінець цій агресивній загарбницькій історії потрібно покласти якомога швидше.