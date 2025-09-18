Під час зустрічі з королем Чарльзом ІІІ Трамп декілька разів порушив правила етикету
- Під час зустрічі з Чарльзом ІІІ 17 вересня Дональд та Меланія Трамп порушили королівський протокол.
- Американський президент поплескав монарха по спині, а також випередив його, розмовляючи з гвардійцем.
У середу, 17 вересня, Дональд Трамп разом зі своєю дружиною прибув до Великої Британії на зустріч з королем Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою. Однак під час урочистостей американський президент неодноразово порушував правила етикету.
Він поплескав монарха по спині та йшов попереду нього, розмовляючи з гвардійцем. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.
Як Трамп порушив королівський протокол?
Під час прямої трансляції в об'єктиви камер журналістів потрапило те, як на початку зустрічі Трамп не схилив голову перед монархом, а перша леді США зі свого боку не зробила реверанс.
Під час рукостискання американський президент тримав іншу руку на плечі Чарльза III, а згодом іще й поплескав його по спині.
Трамп поплескав по спині короля: дивіться відео
Цікаво, що правила етикету забороняють торкатися короля без його ініціативи. Винятком є якраз рукостискання, а поклін можна замінити кивком голови.
Окрім того, під час огляду почесної варти біля Віндзорського замку лідер США випередив короля і пройшов уперед, розмовляючи з одним із королівських гвардійців.
Президент США вирвався поперед короля: дивіться відео
Зверніть увагу! Офіційний сайт королівської родини Великої Британії зазначає, що під час зустрічей з членами монаршої сім'ї немає жорстких обов'язкових правил поведінки.
Візит Трампа до Великої Британії: головні новини
На державному банкеті Чарльз III делікатно висловив свою підтримку Україні. Король заявив, що вона потребує підтримки в час, коли Росія загрожує Європі. Однак монарх не назвав російську агресію "війною".
Принц і принцеса Уельські мали приватну розмову з Дональдом і Меланією Трамп. Джерело CNN описало її як "теплу й дружню".
Президент і перша леді США вшанували пам'ять королеви Єлизавети ІІ, поклавши на її гробницю вінок під час приватної зустрічі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
Під час обміну подарунками американська сторона передала Чарльзу ІІІ копію меча, що належав президентові Ейзенхауеру, а королева Камілла отримала вінтажну брошку Tiffany & Co.