"Це одностороння комунікація": Трамп, якого заблокували у Facebook і Twitter, запустив свій сайт

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Заблокований у соціальних мережах Дональд Трамп створив власний сайт для спілкування з прихильниками. Раніше Facebook та Twitter довічно заборонили політику користуватися їхніми платформами.

Джерело:

Fox News

Сайт 45-го президента Сполучених Штатів має назву From the Desk of Donald J. Trump. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело.

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Це одностороння комунікація. Система дозволяє Трампу спілкуватися зі своїми послідовниками,
– сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що на інтернет-платформу Дональд Трамп може розміщувати коментарі, зображення та відео. Проте, у ній відсутня функція "відповісти" для користувачів.

Зверніть увагу! Один зі старших радників Дональда Трампа Джейсон Міллер заявляв, що нова платформа 45-го президента США змінить правила гри: "до неї залучать мільйони, а, можливо, і десятки мільйонів людей.

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