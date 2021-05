"Це одностороння комунікація": Трамп, якого заблокували у Facebook і Twitter, запустив свій сайт

Заблокований у соціальних мережах Дональд Трамп створив власний сайт для спілкування з прихильниками. Раніше Facebook та Twitter довічно заборонили політику користуватися їхніми платформами.

Сайт 45-го президента Сполучених Штатів має назву From the Desk of Donald J. Trump. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело.

Це одностороння комунікація. Система дозволяє Трампу спілкуватися зі своїми послідовниками,

– сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що на інтернет-платформу Дональд Трамп може розміщувати коментарі, зображення та відео. Проте, у ній відсутня функція "відповісти" для користувачів.

Війна Трампа з твіттером: що відомо

Twitter вирішив назавжди заблокувати сторінку 45-го президента США Дональда Трампа 9 січня.

Все тому, що Трамп на своїй сторінці закликав своїх прихильників виходити на протести перед оголошенням офіційних результатів виборів глави держави.

Це призвело до масових заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Мітингувальники почали штурмувати будівлю Капітолія.

Унаслідок сутичок між протестувальниками та правоохоронцями загинули 5 людей, також багато – постраждали.

10 лютого у соціальній мережі твіттер повідомили, що більш ніколи не дозволять Дональду Трампу користуватися її платформою – навіть якщо він знову буде балотуватися на пост президента.

Один зі старших радників Дональда Трампа Джейсон Міллер заявляв, що нова платформа 45-го президента США змінить правила гри : "до неї залучать мільйони, а, можливо, і десятки мільйонів людей.

