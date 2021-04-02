Замість Twitter та Facebook: Трамп приєднався до нової соцмережі
Дональд Трамп та інші республіканці приєднались до нової соціальної мережі – Campaign Nucleus. Це сталось через те, що Facebook, Twitter та Instagram заблокували акаунти 45 президента США.
Джерело:Fox News
Цю інформацію оприлюднив консервативний американський телеканал Fox News, де працює невістка 45 президента США.
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Докладніше про приєднання Трампа до Campaign Nucleus
Дональд Трамп приєднався до соціальної мережі, щоб "подолати інформаційну блокаду".
Користувачі Campaign Nucleus можуть відправляти:
- електронні листи;
- текстові повідомлення;
- заяви в ЗМІ.
Campaign Nucleus позиціонує себе як "єдину автоматизовану цифрову екосистему, призначену для ефективного управління політичними кампаніями і організаціями".
Дональд Трамп заявив, що зареєструвався в мережі для спілкування з прихильниками та ЗМІ. Окрім того, Дональд Трамп зі своєю командою збираються створити власну соцмережу.
Чому Трампа заблокували у соцмережах
- У січні 2021 року після того, як прихильника 45 президента США влаштували бунт в Капітолії Facebook, Instagram та YouTube заблокувати його сторінки до інавгурації Джо Байдена. Причина – дописи провокували насильство.
- Згодом керівництво соцмережі Twitter назавжди заблокувало сторінку Дональда Трампа.
- У лютому 2021 року Twitter, Facebook та Snap видалили акаунт Трампа назавжди.
- 31 березня у компанії Facebook видалили тизер інтерв'ю з Дональдом Трампом.
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