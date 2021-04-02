Дональд Трамп и другие республиканцы присоединились к новой социальной сети – Campaign Nucleus. Это произошло из-за того, что Facebook, Twitter и Instagram заблокировали аккаунты 45 президента США.

Эту информацию обнародовал консервативный американский телеканал Fox News, где работает невестка 45 президента США.

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Подробнее о присоединении Трампа к Campaign Nucleus

Дональд Трамп присоединился к социальной сети, чтобы "преодолеть информационную блокаду".

Пользователи Campaign Nucleus могут отправлять:

электронные письма;

текстовые сообщения;

заявления в СМИ.

Campaign Nucleus позиционирует себя как "единую автоматизированную цифровую экосистему, предназначенную для эффективного управления политическими кампаниями и организациями".

Обратите внимание! Социальную сеть Campaign Nucleus в 2016 году создал сторонник 45 президента США и бывший менеджер предвыборной кампании Брэд Парскейл.

Дональд Трамп заявил, что зарегистрировался в сети для общения со сторонниками и СМИ. Кроме того, Дональд Трамп со своей командой собираются создать собственную соцсеть.

Почему Трампа заблокировали в соцсетях