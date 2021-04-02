Вместо Twitter и Facebook: Трамп присоединился к новой соцсети
Дональд Трамп и другие республиканцы присоединились к новой социальной сети – Campaign Nucleus. Это произошло из-за того, что Facebook, Twitter и Instagram заблокировали аккаунты 45 президента США.
Источник:Fox News
Эту информацию обнародовал консервативный американский телеканал Fox News, где работает невестка 45 президента США.
К слову Компанию Трампа обвинили в контроле за работниками: они получали подозрительные подарки
Подробнее о присоединении Трампа к Campaign Nucleus
Дональд Трамп присоединился к социальной сети, чтобы "преодолеть информационную блокаду".
Пользователи Campaign Nucleus могут отправлять:
- электронные письма;
- текстовые сообщения;
- заявления в СМИ.
Campaign Nucleus позиционирует себя как "единую автоматизированную цифровую экосистему, предназначенную для эффективного управления политическими кампаниями и организациями".
Дональд Трамп заявил, что зарегистрировался в сети для общения со сторонниками и СМИ. Кроме того, Дональд Трамп со своей командой собираются создать собственную соцсеть.
Почему Трампа заблокировали в соцсетях
- В январе 2021 года после того, как сторонника 45 президента США устроили бунт в Капитолии Facebook, Instagram и YouTube заблокировать его страницы до инаугурации Джо Байдена. Причина – сообщения провоцировали насилие.
- Впоследствии руководство соцсети Twitter навсегда заблокировало страницу Дональда Трампа.
- В феврале 2021 года Twitter, Facebook и Snap удалили аккаунт Трампа навсегда.
- 31 марта в компании Facebook удалили тизер интервью с Дональдом Трампом.
Поделиться новостью