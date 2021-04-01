Facebook будет удалять фото и видео с Дональдом Трампом
Facebook удалил тизер интервью с Дональдом Трампом, который записала его невестка – Лара Трамп в подкасте The Right View. В компании объяснили, что блокируют материалы в соответствии с решением, которое одобрили ранее.
Источник:The Guardian
В своей заметке невестка Дональда Трампа поделилась сообщением от социальной сети, в котором ее предупредили об удалении тизера интервью. Разговор с тестем Лара Трамп записала для американского консервативного канала Fox News, где работает сейчас.
К слову Трамп намекнул, что будет участвовать в следующих выборах США
Почему Facebook будет удалять фото и видео с Трампом
В сети заявили, что любые материалы с голосом Дональда Трампа будут удаляться, что приведет к дополнительным ограничениям на аккаунты, которые его опубликовали.
Учитывая блокировку учетных записей Дональда Трампа в фейсбук и инстаграм,
– заявили в компании.
Что предшествовало этому
- 6 января 2021 года сторонники 45 президента США ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс. Они хотели помешать объявлению официальных результатов выборов президента, на которых победил Джо Байден.
- Конгрессмены-демократы обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве людей.
- Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа 8 января до инаугурации Джо Байдена. Впоследствии их работу возобновили, и в феврале 2021 года Facebook навсегда удалил аккаунт Трампа.
- 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт 45 президента США.
- 21 марта Дональд Трамп заявил, что хочет создать собственную социальную сеть.
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