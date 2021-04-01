Facebook удалил тизер интервью с Дональдом Трампом, который записала его невестка – Лара Трамп в подкасте The Right View. В компании объяснили, что блокируют материалы в соответствии с решением, которое одобрили ранее.

В своей заметке невестка Дональда Трампа поделилась сообщением от социальной сети, в котором ее предупредили об удалении тизера интервью. Разговор с тестем Лара Трамп записала для американского консервативного канала Fox News, где работает сейчас.

К слову Трамп намекнул, что будет участвовать в следующих выборах США

Почему Facebook будет удалять фото и видео с Трампом

В сети заявили, что любые материалы с голосом Дональда Трампа будут удаляться, что приведет к дополнительным ограничениям на аккаунты, которые его опубликовали.

Учитывая блокировку учетных записей Дональда Трампа в фейсбук и инстаграм,

– заявили в компании.

Что предшествовало этому