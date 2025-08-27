Трамп вже говорить про можливість запровадження санкцій не тільки проти Росії, але й проти України, якщо він не побачить просування до миру з нашого боку. Ці слова президента США знову нагадують нам, що він практично весь час свого нового перебування на посаді намагається зробити саме Україну відповідальною за те, що йому не вдається домовитися про припинення війни.

Це при тому, що напередодні обрання президентом США Дональд Трамп переконував, що досягне миру буквально кількома розмовами із російським очільником Володимиром Путіним. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Читайте також Гра, в яку можна грати вдвох: Україна неочікувано посилила переговорні позиції

Чому Трамп взявся знову звинувачувати Зеленського?

Тепер же Трамп заявляє, що "і Зеленський не є таким невинним", тому що Україна збиралася перемогти державу, яка у 15 разів більше за неї саму. Тут виникає логічне питання, адже Володимир Зеленський обирався президентом України саме під гаслами завершення російсько-української війни, а зовсім не перемоги над Росією.

Зеленський ініціював контакти із Путіним, зустрівся з ним в рамках нормандського формату у Парижі. Нова президентська адміністрація України розробляла проєкти для покращення ситуації між вільною територією України і окупованою росіянами.

То ж ким тоді був Трамп, якщо він усього цього не пам'ятає або не помічає? А був він президентом Сполучених Штатів Америки. Весь перший період президентства Зеленського відбувався саме у нього на очах і, до речі, призвів до першого імпічменту Трампа якраз у зв'язку з українським кейсом, з його намаганням переконати Банкову в необхідності збирати компромат на Джозефа Байдена. А шантажував Трамп Зеленського саме тим самим постачанням зброї, яку, за його словами, США більше не передають Україні, а тільки продають європейцям, щоб ті передавали її ЗСУ.

Трамп не бачить у цьому серйозної зміни ситуації, пов'язаної з підходом Вашингтону до російсько-української війни. Але коли завершиться ця війна і відбудуться президентські контакти – Трамп, звичайно, не знає.

Як Трамп хоче завершити війну до кінця року?

Спеціальний представник Стів Віткофф, який відвідував Москву якраз напередодні ганебного саміту Трампа і Путіна на Алясці, говорить, що російсько-українську війну, як і інші війни, вдасться завершити до кінця року. Він закликає надати американському президентові Нобелівську премію миру.

Навіть якби у членів Нобелівського комітету виникла така неймовірна ідея, то варто нагадати, що кінець року не у жовтні, коли ухвалюють рішення Нобелівського комітету про присудження премії миру. Трампу доведеться почекати зі своєю кандидатурою.

Віткофф не пояснює, яким чином Трамп закінчить російсько-українську війну до кінця року. Але президенту США довелося роздратовано коментувати слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Путін не буде підписувати жодних угод з чинним українським президентом Володимиром Зеленським, бо вважає його "нелегітимним". Трамп порадив не звертати увагу на те, хто що говорить, підкреслюючи, що всі стають у пози, які можна просто не помічати.

Але якщо не помічати реальні політичні наміри російського керівництва, то з ким тоді Трамп збирається вести перемовини щодо завершення війни? І чи збирається він зрештою тиснути на Путіна, якому нещодавно аплодував на аеродромі в Акоріджі?

Що означають погрози Трампа Росії економічною війною?

Трамп говорить, що готовий тиснути на Путіна, якщо виявиться, що той не готовий до миру. Політик, мовляв, навіть готовий до економічної війни з Росією. Однак абсолютно незрозуміло, що це насправді означає. Торгівля між США і Росією зараз є на дуже низькому рівні. Та продукція, яку Росія постачає США, потрібна насамперед самим США, а вже потім Росії. Так що від американських санкцій на російську продукцію економіка Путіна навряд чи серйозно постраждає.

Інше питання – це санкції проти енергетичних спонсорів Росії, Китаю та Індії. Однак тарифи проти Індії поки що не призвели до рішення Нью-Делі відмовитися від закупівлі нафти з Росії. З'явилося повідомлення, що Трамп намагався чотири рази розмовляти із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, а той відмовлявся від контактів, очевидно, розлючений тарифною війною Трампа.

Ну, а щодо Китаю, то Трамп навіть не намагається запроваджувати нові тарифи після того, як зазнав ганебної поразки, коли запровадив величезні тарифи проти Китаю і зіштовхнувся із аналогічною відповіддю Сі Цзіньпіна.

Залишається тільки зрозуміти, що таке економічна війна з Росією в уяві Трампа і до яких реальних результатів, окрім гучних слів і гасел, на які, за словами Трампа, не варто звертати увагу, вона може призвести. Військова допомога Україні, якби вона була на тому рівні, який забезпечив Джозеф Байден, дійсно могла б примусити президента Росії принаймні замислитися про завершення війни. Однак до того часу, поки Трамп буде хвалитися, що відмовився від нових пакетів зброї Україні, а натомість готується до абсолютно незрозумілої війни з Росією і при цьому не запровадив жодних нових санкцій проти неї за всі місяці свого скандального перебування в Овальному кабінеті, нам залишається тільки стежити за ситуацією.

Своїми гучними заявами Трамп намагається закамуфлювати своє небажання реально і серйозно діяти проти Росії і проти Путіна. Натомість він весь час шукає, яким чином звинуватити Україну в тому, що наша країна, яка вже 11 років страждає від жорстокої російської агресії, сама не бажає завершення війни.