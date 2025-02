Міг би приїхати, якби хотів, – Трамп про Зеленського та переговори у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський міг би приїхати в Саудівську Аравію, де відбулася зустріч делегацій Вашингтона та Москви, на які обговорювали, зокрема, війну в Україні.

Таку заяву під час виступу у Future Investment Initiative Institute зробив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times and The Sunday Times.

У чому Трамп звинувачує Зеленського

Американський лідер запевняє, що Європа нібито не прагнула досягти миру у війні Росії проти України. Водночас, на його думку, Володимир Зеленський хоче й надалі "гріти руки" на війні. Також він висловив розчарування у тому, що його не запросили на переговори в Ер-Ріяді.

Він міг би приїхати, якби хотів, але його не запросили в Саудівську Аравію. За три роки він навіть ніколи не влаштовував зустрічей чи телефонних дзвінків, щоб зупинити цю війну,

– заявив Дональд Трамп.

Крім того, президент США вкотре, не вказавши жодних офіційних даних або підтверджень своїм словам, назвав втрати у війні. Він запевняє, що Росія втратила 900 тисяч людей. У той час як втрати України нібито сягають 700 тисяч, хоча ще у грудні він заявляв про 400 тисяч.

До слова, незадовго до цього Дональд Трамп заявив, що під час нещодавнього візиту міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бессента до Києва із ним "грубо повелися". Президент США стверджує, що поки його міністру фінансів відмовляли, "Зеленський спав".