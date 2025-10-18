Кремлівську пропаганду останнім часом зовсім не задовольняє позиція Трампа щодо Росії. Там говорять про Tomahawk, які американський лідер може надати Україні для атак вглиб території країни-агресорки. Крім того, президент США критикує Володимира Путіна за небажання досягти миру.

Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що Трамп почав використовувати тактику кремлівського диктатора, виступаючи із різноманітними заявами та погрозами. Зокрема він говорить, що Україна може отримати від США потужні ракети Tomahawk.

Чому Трамп змінив ставлення до Путіна?

На думку Юрія Рашкіна, у Трампа з Путіним зараз словесна перепалка, але США можуть перейти до дій, передавши Україні Tomahawk.

Пропагандисти у Кремлі кричать, що американці можуть відправити тисячі одиниць такої зброї.

Але наскільки я знаю, щоб натиснути на Росію потрібно 400 ракет. Я думаю, що Володимиру Зеленському треба сказати, щоб Трамп передав йому, можливо, 500 Tomahawk, за які Європа погодиться заплатити. Тоді за 2 тижні не буде ніякої війни,

– сказав політичний та громадський діяч.

За його словами, Трамп якраз дуже не задоволений тим, що Путін не прагне миру. Ракети Tomahawk можуть посилити його бажання.

Президент США, з огляду на традиційну західну політику, поводиться абсолютно безвідповідально, бо Джо Байден ніколи б такого не говорив,

– підкреслив Юрій Рашкін.

Все тому, що попередній американський лідер, ймовірно, боявся, щоб у Кремлі не подумали, що США хочуть воювати з Росією.

Останні висловлювання Трампа про Путіна: коротко