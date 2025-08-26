Укр Рус
26 серпня, 10:42
3

Траса на Миколаїв стає смертельною: влада обмежує рух через удари по цивільних

Дмитро Усик
Основні тези
  • Російські дрони активно атакують трасу Херсон – Миколаїв, влада просить обирати інші маршрути.
  • У разі фіксації ворожих дронів трасу можуть тимчасово перекрити.

Російські війська посилили удари по трасі Херсон – Миколаїв. Цивільних просять за можливості обирати інший маршрут.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Що відбувається на трасі Херсон – Миколаїв?

Як розповів Прокудін, з 25 серпня влада спостерігає високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон – Миколаїв.

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом, 
– наголосив він.

Голова Херсонської ОВА попередив, що у разі фіксації ворожих дронів трасу М-14 Херсон — Миколаїв можуть тимчасово перекрити. Прокудін просить врахувати це під час планування поїздок.

"Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – наголосили в ОВА.

Важливо! Про активність російських БпЛА влада оперативно повідомляє в телеграм-каналі "Радар Херсон".

Як росіяни тероризують Херсон і область?

  • Російські окупанти продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини, зокрема, Берислав, Херсон, та Херсонський район. Особливо складна ситуація в обласному центрі через удари по мікрорайону Корабел.

  • Єдиний міст, що об'єднує материкову частину міста і Корабел постійно під обстрілами. Проїхати ним теоретично можна, проте небезпечно. На острові немає електрики, газопостачання та продуктових магазинів. Аби хоч якось виживати, люди змушені переміщатися до міста.

  • На решті територій не менш складно: ворог постійно обирає цивільних для своїх атак. Наприклад, днями росіяни вдарили по рейсовому автобусу, а коли на місце прибули рятувальники – атакували знову. Тоді загинули дві людини, а 16 зазнали поранень.