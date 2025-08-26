Російські війська посилили удари по трасі Херсон – Миколаїв. Цивільних просять за можливості обирати інший маршрут.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Дивіться також До настання зими: офіцер ЗСУ розкрив плани росіян на Херсонщині та Запоріжжі

Що відбувається на трасі Херсон – Миколаїв?

Як розповів Прокудін, з 25 серпня влада спостерігає високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон – Миколаїв.

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом,

– наголосив він.

Голова Херсонської ОВА попередив, що у разі фіксації ворожих дронів трасу М-14 Херсон — Миколаїв можуть тимчасово перекрити. Прокудін просить врахувати це під час планування поїздок.

"Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – наголосили в ОВА.

Важливо! Про активність російських БпЛА влада оперативно повідомляє в телеграм-каналі "Радар Херсон".

Як росіяни тероризують Херсон і область?