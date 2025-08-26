Траса на Миколаїв стає смертельною: влада обмежує рух через удари по цивільних
- Російські дрони активно атакують трасу Херсон – Миколаїв, влада просить обирати інші маршрути.
- У разі фіксації ворожих дронів трасу можуть тимчасово перекрити.
Російські війська посилили удари по трасі Херсон – Миколаїв. Цивільних просять за можливості обирати інший маршрут.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Що відбувається на трасі Херсон – Миколаїв?
Як розповів Прокудін, з 25 серпня влада спостерігає високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон – Миколаїв.
Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом,
– наголосив він.
Голова Херсонської ОВА попередив, що у разі фіксації ворожих дронів трасу М-14 Херсон — Миколаїв можуть тимчасово перекрити. Прокудін просить врахувати це під час планування поїздок.
"Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – наголосили в ОВА.
Важливо! Про активність російських БпЛА влада оперативно повідомляє в телеграм-каналі "Радар Херсон".
Як росіяни тероризують Херсон і область?
Російські окупанти продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини, зокрема, Берислав, Херсон, та Херсонський район. Особливо складна ситуація в обласному центрі через удари по мікрорайону Корабел.
Єдиний міст, що об'єднує материкову частину міста і Корабел постійно під обстрілами. Проїхати ним теоретично можна, проте небезпечно. На острові немає електрики, газопостачання та продуктових магазинів. Аби хоч якось виживати, люди змушені переміщатися до міста.
На решті територій не менш складно: ворог постійно обирає цивільних для своїх атак. Наприклад, днями росіяни вдарили по рейсовому автобусу, а коли на місце прибули рятувальники – атакували знову. Тоді загинули дві людини, а 16 зазнали поранень.