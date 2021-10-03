"Треба щось по собі залишати": на Рівненщині чоловік змайстрував вертоліт своїми руками

Аматор збирав кілька років гроші на вертоліт, який зробив власноруч у селищі Рафалівка. Двигун використав від автомобіля, а на місце пілота поставив старе офісне крісло.

Аматор майстрував гвинтокрил упродовж 2 років разом із батьком. Чоловік запевнив, що нарешті втілив у життя свою дитячу мрію.

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Аматор є слюсарем на електростанції

Конструктор-аматор Олександр Войтович є 39-річним слюсарем Рівненської атомної електростанції. Ідея гвинтокрила, за словами чоловіка, у нього ще змалку.

"Я його малював, ще як ходив у школу. Тільки ще з кабіною. Дизайнерський малюнок", – поділився аматор.

Войтович відзначив, що тестує вертоліт за селищем, якомога далі від людських будинків. Перед польотом здійснює обов'язкову перевірку.

Перевіряємо кожен гвинт, щоб нічого не було відкручено,

– запевнив Войтович.

Коли перевірка закінчена, аматор запускає двигун, сідає у крісло й вмикає саморобний вертоліт.



Гвинтокрил Олександра Войтовича / Фото UA: Рівне

Ідея гвинтокрила передалась від батька

Саме батько допоміг втілити дитячу мрію. Він теж працює інженером-механіком.

"Напевне, щось передалось від мене. Ми разом обговорювали всі питання й робили розрахунки", – розповів Володимир Войтович.

Вертоліт важить 300 кілограмів. Двигун від автомобіля Honda. Кріплення гвинта – зі звичайного металевого стелажа із супермаркету. За годину польоту вертоліт витрачає приблизно 35 літрів бензину.

За словами аматора, чим більша вага, тим більше палива. "Це мало бути 30 літрів для вертольота, якщо брати "Робінзон 34" – то той 80 літрів за годину", – відзначив Войтович.

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У селі саморобний вертоліт – зірка

У селищі про конструктора-аматора, знають усі. До гвинтокрила всі з'їжджаються фотографуватись та знімати відео. Деколи навіть просять покататись.



Двигун вертольота / Фото UA: Рівне

Войтович радіє, що вдалось втілити свою дитячу мрію у життя. Ба більше, вважає, що вертоліт у певний спосіб прославляє селище Рафалівка.

Треба щось по собі залишати. Доводити, що можна прожити життя не просто проївши й проспавши,

– підсумував аматор.

Чоловік планує вдосконалювати свій вертоліт. Наприклад, розробити захист від дощу, а також зробити більш потужними для великої відстані.