101-річна жінка хоче "пережити" свого чоловіка: вона назвала 3 правила довгожителя

Довгожителька Рут Голдберг Джасков поставила собі незвичайну мету у фітнесі. 101-річна жінка хоче дожити до 103-річного віку, щоб прожити довше за свого чоловіка.

Чоловік Голдберг був моряком, який служив у Другій світовій війні, з 1943 року до його смерті у 2023 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Які поради дала довгожителька

Жінка вважає, що "вік – це просто число", але водночас вона прагне залишатися у формі, щоб прожити довше за свого чоловіка. Голдберг розповіла, що, на її думку, допомагає їй залишатися активною у 101 рік.

Довгожителька виділила три важливі фактори: бути активною, їсти, що любиш, а також насолоджуватися життям.



Рут Голдберг Джасков / Фото з фейсбуку Atria Rye Brook

Голдберг зізналася, що завжди була активною. Вона навчалася у впливового сучасного хореографа Марти Грем і в молодості грала в теніс. У 101-річному віці вона щодня займається на фітнес-заняттях.

Крім того, довгожителька не дотримується спеціальної дієти і їсть все, що їй хочеться, тому що вона любить їжу.

Також Голдберг Джасков радить намагатися насолоджуватися життям, якщо ви хочете його продовжити. Вона щотижня бачиться з сім'єю і займається створенням прикрас, що приносить їй радість.

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