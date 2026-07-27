Майже ніхто не помічає: що означає дивний напис на 20 гривнях
На банкноті номіналом 20 гривень можна знайти не лише портрет Івана Франка, а й уривок з одного з його віршів. Втім, мало хто звертає увагу, що цей текст написаний незвичним правописом.
Про те, яку особливість приховує банкнота номіналом 20 гривень, розповів у своєму відео на YouTube історик та голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.
Що зашифровано в тексті на 20 гривнях?
На сучасній 20-гривневій банкноті, окрім портрета Івана Франка, розміщений уривок із його вірша "Земле моя, всеплодющая мати".
Алфьоров зауважив, що особливість цього тексту в тому, що він надрукований не сучасним українським правописом, а так званою драгоманівкою. Цей правопис був поширеним в Україні у другій половині XIX століття й був названий на честь українського публіциста Михайла Драгоманова, який був одним з головних авторів цього правопису.
Основний його принцип – те, що кожна літера позначала лише один звук,
– пояснив історик.
Текст на 20 гривнях написаний драгоманівкою / Фото 24 Каналу
За словами Алфьорова, серед характерних особливостей цього правопису:
- замість літери "й" використовували "j";
- звук "щ" передавався як "шч";
- окремі написання літер "я", "є", "ю" залежали від їхнього розташування в слові;
- дієслівне закінчення "-ться" писали як "-тця".
Саме тому може здатися, що напис на банкноті написаний іншою мовою, хоча насправді це звичайний український текст, оформлений відповідно до історичних норм правопису XIX століття.