Про те, яку особливість приховує банкнота номіналом 20 гривень, розповів у своєму відео на YouTube історик та голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Що зашифровано в тексті на 20 гривнях?

На сучасній 20-гривневій банкноті, окрім портрета Івана Франка, розміщений уривок із його вірша "Земле моя, всеплодющая мати".

Алфьоров зауважив, що особливість цього тексту в тому, що він надрукований не сучасним українським правописом, а так званою драгоманівкою. Цей правопис був поширеним в Україні у другій половині XIX століття й був названий на честь українського публіциста Михайла Драгоманова, який був одним з головних авторів цього правопису.

Основний його принцип – те, що кожна літера позначала лише один звук,

– пояснив історик.

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Текст на 20 гривнях написаний драгоманівкою / Фото 24 Каналу

За словами Алфьорова, серед характерних особливостей цього правопису:

замість літери "й" використовували "j";

звук "щ" передавався як "шч";

окремі написання літер "я", "є", "ю" залежали від їхнього розташування в слові;

дієслівне закінчення "-ться" писали як "-тця".

Саме тому може здатися, що напис на банкноті написаний іншою мовою, хоча насправді це звичайний український текст, оформлений відповідно до історичних норм правопису XIX століття.