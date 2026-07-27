О том, какую особенность скрывает банкнота номиналом 20 гривен, рассказал в своем видео на YouTube историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов .

Что зашифровано в тексте на 20 рублей?

На современной 20-гривневой банкноте , кроме портрета Ивана Франко, размещен отрывок из его стихотворения "Земля моя, всеплодящая мать".

Алферов отметил, что особенность этого текста в том, что он напечатан не современным украинским правописанием, а так называемой драгомановкой. Это правописание было распространено в Украине во второй половине XIX века и было названо в честь украинского публициста Михаила Драгоманова, который был одним из главных авторов этого правописания.

Основной его принцип – то, что каждая буква обозначала только один звук,

– объяснил историк.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Текст на 20 гривнах написан драгомановкой / Фото 24 Канала

По словам Алферова, среди характерных особенностей этого правописания:

вместо буквы "й" использовали "j";

звук "щ" передавался как "щ";

отдельные написания букв "я", "есть", "ю" зависели от их расположения в слове;

глагольное окончание "-ться" писали как "-тца".

Именно поэтому может показаться, что надпись на банкноте написана на другом языке, хотя на самом деле это обычный украинский текст, оформленный в соответствии с историческими нормами правописания XIX века.