Помимо современных элементов защиты, на купюре спрятаны детали, имеющие глубокое символическое значение. Об этом в своем видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Почему купюра номиналом 2000 гривен особенная?

На лицевой стороне банкноты размещен портрет Василия Стуса, погибшего в советском лагере в 1985 году. Историк отметил, что на фоне также можно увидеть мозаики, созданные художниками Аллой Горской и Василием Зарецким. Одна из них – знаменитая мозаика "Боривитер", расположенная в оккупированном Мариуполе, которая была разрушена в результате российской агрессии.

Еще один интересный элемент – птичка, символизирующая украинское волонтерское движение. Рядом также воссоздана подпись Василия Стуса из его уголовного дела.

Аверс купюры номиналом 2000 гривен / Фото Андрея Пышного

Особое внимание уделили и защите банкноты. На купюре использована новейшая технология, разработанная всего несколько месяцев назад. Если наклонить банкноту, можно увидеть, как появляется трезубец или знак гривны.

На оборотной стороне изображен филологико-исторический факультет Донецкого национального университета имени Василия Стуса, где в свое время преподавал поэт.

Рядом со зданием можно заметить сосну, которая является одним из самых сильных символов купюры. Она напоминает о деревьях, которые были видны из окон советских лагерей, где содержались украинские политзаключенные и диссиденты.

Из их окон была видна эта сосна, которая борется с ветром, которая возвышается как мачта над окрестностями, рядом с местностью, и говорит о том, что свобода существует,

– добавил Алфьоров.

Реверс купюры номиналом 2000 гривен / Фото Андрея Пышного

Также на банкноте размещена строка из стихотворения Василия Стуса: "А свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет".