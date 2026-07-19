Окрім сучасних елементів захисту, на купюрі заховали деталі, що мають глибоке символічне значення. Про це у своєму відео на YouTube розповів український історик та голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Чим особлива купюра у 2000 гривень?

На лицьовому боці банкноти розміщений портрет Василя Стуса, який загинув у радянському таборі в 1985 році. Історик зауважив, що на тлі можна побачити також мозаїки, створені художниками Аллою Горською та Василем Зарецьким. Одна з них – знаменита мозаїка "Боривітер", розташована в окупованому Маріуполі, яка зазнала руйнувань внаслідок російської агресії.

Ще один цікавий елемент – пташка, яка символізує український волонтерський рух. Поряд також відтворили підпис Василя Стуса з його кримінальної справи.

Аверс купюри 2000 гривень / Фото Андрія Пишного

Особливу увагу приділили й захисту банкноти. На купюрі використали новітню технологію, розроблену лише кілька місяців тому. Якщо нахиляти банкноту, можна побачити, як з'являється тризуб або знак гривні.

На зворотному боці зображений філологічно-історичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса, де свого часу викладав поет.

Поруч із будівлею можна помітити сосну, яка є одним із найсильніших символів купюри. Вона нагадує про дерева, які було видно з вікон радянських таборів, де утримували українських політв'язнів і дисидентів.

З їхніх вікон була видна ця сосна, яка бореться проти вітру, яка існує як щогла навколо, поруч місцевості, яка говорить про те, що свобода існує,

– додав Алфьоров.

Реверс купюри 2000 гривень / Фото Андрія Пишного

Також на банкноті розміщено рядок із поезії Василя Стуса: "А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве".