Економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів 24 Каналу, що національна валюта не є чимось статичним. Наша країна переживає трансформації, зокрема пов'язані з війною. Змінюються економіка, доходи населення, ціни, обсяги готівки, і національна валюта має відповідати цим змінам. Саме з цим пов'язано введення нової банкноти номіналом 2000 гривень.

Введення нової банкноти дозволить заощадити кошти на логістиці

Фурман наголосив, що рішення Національного банку не експромт, а є класичним реагуванням на зміни в грошовому обігу.

З введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень минуло 7 років. За цей час середня заробітна плата в Україні зросла втричі – з 10 тисяч до 31 тисячі гривень. Ціни через воєнні фактори та інфляцію зросли вдвічі. Обсяг готівки в обігу збільшився з 390 мільярдів до майже 1 трильйона гривень. Особливо гостро потреба в готівці відчувається у прифронтових регіонах та під час блекаутів, коли кеш стає єдиним засобом розрахунку,

– пояснив економіст.

Ще один важливий чинник такого кроку НБУ – значне скорочення витрат на транспортування, інкасацію, зберігання, перерахунок готівки. Це, за його словами, стосується і банків, і бізнесу. Порівняно з банкнотами номіналом 500 гривень витрати на транспортування зменшаться вчетверо, а з 200 гривнями – удесятеро. Загалом йдеться про мільйонні заощадження для державного бюджету, для Національного банку та банківського сектору чи бізнесу щорічно.

Економіст пояснив, чи пов'язано введення нової купюри з інфляцією: дивіться відео

Також спостерігався серйозний дисбаланс: станом на літо 2026 року частка купюр номіналом 1000 гривень в обігу перевищила 55%, що для будь-якого центрального банку є технічним сигналом до перегляду номінального ряду. Система, як зауважив член Ради Нацбанку України, потребує вищого ступеня деномінації для полегшення розрахунків. Тому НБУ ухвалив таке рішення.

Чи увімкне НБУ друкарський верстат?

"Наразі через введення нової банкноти у людей з'явився інфляційний страх. Однак це – міф. Поява нової великої купюри традиційно викликає у людей тривогу, але з погляду макроекономіки зв'язку між запровадженням нового номіналу та ростом цін немає. Цей крок є суто технічною оптимізацією і не має загрози для стабільності гривні", – підкреслив він.

Обсяг грошової маси в країні не змінюється. Нацбанк не вмикає друкарський верстат і не випускає додаткові гроші в економіку, що дійсно спровокувало б інфляцію. Відбувається, за його словами, звичайна технічна заміна: замість двох купюр по 1000 гривень або чотирьох купюр по 500 грн буде одна 2000-гривнева купюра. Загальна сума коштів у системі залишається незмінною.

Економіст відзначив, що сьогодні 96 зі 100 операцій в Україні є безготівковими. Готівковий обіг обслуговує лише обмежену частку транзакцій. Нова банкнота має спростити життя касирам, інкасаторам та людям, яким потрібен запас міцності на випадок блекаутів.

Інфляція в Україні повністю контрольована: за червень 2026 року становила 7,2%, на кінець 2027-го прогнозується на рівні 6,5%, а у 2028 році – близько 5%. Бюджет стабільно фінансується завдяки міжнародній допомозі, яка цього року перевищить 50 мільярдів доларів і буде спрямована на фінансування різних витрат, зокрема, оборони України,

– сказав Василь Фурман.

Тому, на його думку, введення купюри номіналом 2000 гривень, на якій буде зображено Василя Стуса, – це зріле технічне рішення воюючої країни, яка оптимізує свої витрати. Це зробить фінансову систему мобільнішою, дешевшою в обслуговуванні та стійкішою до викликів війни.