"В нас це дуже рідко буває": які 5 речей шокували американця в Україні

Американець Пітер Красний, який одружився з українкою та приїхав до України, розповів про 5 речей, до яких не міг звикнути. Хоч для більшості українців це звичайна буденність, для нього вони стали справжнім культурним шоком.

Про те, що найбільше дивувало в Україні, Пітер Красний розповів у дописі в Instagram.

Що дивує американця в Україні?

За словами американця, справжнім культурним шоком для нього стало паркування автомобілів. Він зізнався, що у Львові був вражений тим, що машини можуть стояти на бордюрах або у, здавалося б, випадкових місцях.

Я питав у друзів: "Можна тут стати?" А вони казали: "Не переживай, нічого не буде",

– розповів Пітер.

Не менше його здивувала й поведінка водіїв у Києві. Пітер розповів, що під час руху дорогою часто бачив, як інші авто проносилися повз на великій швидкості.

Ще однією несподіванкою для американця стали українські АЗС. За його словами, в Америці спочатку оплачують пальне, а вже потім заправляють авто.

"А якщо в когось немає грошей? Уже залили, і потім що? Немає грошей на карточці? Вони просто їдуть додому? Як це працює? Я не розумію", – сказав чоловік.

Окремо Пітер звернув увагу на напої в Україні. Він зауважив, що тут їх часто подають теплими, тоді як у США завжди додають лід незалежно від пори року.

П'ятою річчю, яка вразила американця, став зовнішній вигляд українців. За його словами, люди в Україні дуже стильно одягаються навіть у повсякденному житті, тоді як у США люди зазвичай так вдягаються лише на свята, у ресторани або на важливі заходи.

Як на спостереження американця відреагували українці?

У коментарях українці частково погодилися зі спостереженнями американця, але також і посперечалися з його деякими твердженнями. Зокрема, користувачі зазначили, що на більшості українських АЗС зазвичай спочатку оплачують пальне, а післяплата можлива переважно у випадку заправки "до повного бака".

Думки щодо теплих напоїв також розділилися. Частина коментаторів наголосила, що в магазинах та на заправках зазвичай можна знайти охолоджені напої, а інші припустили, що інколи не вся продукція встигає охолонути або люди просто частіше обирають воду кімнатної температури.

Щодо українського стилю одягу багато користувачів погодилися з американцем, зауваживши, що в Україні звичка охайно й гарно вдягатися часто формується ще з дитинства. Водночас частина людей визнала, що проблеми з хаотичним паркуванням та агресивною манерою водіння, особливо у великих містах, дійсно залишаються актуальними.