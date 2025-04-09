У книзі відомого письменника увіковічнили 1 000 позивних загиблих воїнів

На жаль, через російсько-українську війну щодня гинуть люди. І щодня ризикують своїм життям військовослужбовці. Пам'ять про них вперше увіковічнять незвичним способом.

У книзі "Сьома рота: Сміх і сльози" письменника та волонтера Андрія Мероника будуть 1 000 позивних загиблих військовослужбовців. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на "Суспільне. Культура".

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1 000 позивних загиблих воїнів у книзі

У своїй книзі Андрій Мероник розповідає про солдатські будні під час бойових дій. Основою для цього стали особистий досвід та враження автора. Першочергово письменник хотів закінчити книгу позивними своїх побратимів, котрі, на жаль, не повернулися з війни.

Своєї ідеєю раніше він поділився у своїх соцмережах і вже за першу добу отримав 300 позивних та історії про полеглих воїнів від батьків, коханих та друзів.

Важко це усвідомлювати, що за кожним коротким позивним — "Прапор", "Ольшан", "Одич", "Фома" — криється історія одного героя, який віддав життя за цю державу. Тисяча позивних зібрались буквально за тиждень. І вони знайдуть вічну пам'ять на останній сторінці моєї книги,

— розповідає Мероник.



Андрій Мероник / Фото з соцмереж письменника

Книжку видали у "Видавництві 21", де вже можна зробити замовлення. Усі кошти з продажу передадуть на допомогу Збройним Силам України та тим, хто постраждав від війни.

Станом на 13 березня 2025 року Андрію Меронику вже вдалося зібрати 2 017 121 гривню.

"Сьому роту" автор присвятив загиблим побратимам Андрію Круку та Максиму Бережняку та "Беркуту й усім достойним людям, які попри все виконують свою роботу".