В книге "Седьмая рота: Смех и слезы" писателя и волонтера Андрея Мероника будут 1 000 позывных погибших военнослужащих. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Общественное. Культура".

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1 000 позывных погибших воинов в книге

В своей книге Андрей Мероник рассказывает о солдатских буднях во время боевых действий. Основой для этого стали личный опыт и впечатления автора. Первоначально писатель хотел закончить книгу позывными своих собратьев, которые, к сожалению, не вернулись с войны.

Своей идеей ранее он поделился в своих соцсетях и уже за первые сутки получил 300 позывных и истории о погибших воинов от родителей, любимых и друзей.

Трудно это осознавать, что за каждым коротким позывным - "Флаг", "Ольшан", "Одич", "Фома" - кроется история одного героя, который отдал жизнь за это государство. Тысяча позывных собрались буквально за неделю. И они найдут вечную память на последней странице моей книги,

- рассказывает Мероник.



Андрей Мероник / Фото из соцсетей писателя

Книгу издали в "Издательстве 21", где уже можно сделать заказ. Все средства с продажи передадут на помощь Вооруженным Силам Украины и тем, кто пострадал от войны.

По состоянию на 13 марта 2025 года Андрею Меронику уже удалось собрать 2 017 121 гривну.

"Седьмую роту" автор посвятил погибшим собратьям Андрею Круку и Максиму Бережняку и "Беркуту и всем достойным людям, которые несмотря ни на что выполняют свою работу".