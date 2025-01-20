Арнольд Шварценегер поділився порадою, що робити, аби бути щасливим

Кожна людина пране бути щасливою та робить для цього все можливе. Відомі люди, які досягли успіху, діляться тим, що самі вони вважають щастям.

Арнольд Шварценеггер, всесвітньо відомий актор і бодібілдер, підкреслює, що його незмінний оптимізм і відчуття щастя ґрунтуються на простій філософії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.

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У чому полягає щастя

У своєму подкасті він розповів, що залишався щасливим навіть у найважчі часи. Він зберігав позитивний настрій під час тренувань або вирішуючи життєві виклики.

Будь зайнятий. Будь корисний,

– підсумував актор.

Психологи підтверджують наукову обґрунтованість цієї філософії. Професор Джон Груда зазначає, що відчуття мети є ключовим аспектом людського досвіду. Наявність значущої мети чи завдання допомагає боротися з депресією та стимулює відчуття добробуту. Подібну думку висловлює і Гарвардський дослідник щастя Артур Брукс, який пояснює, що справжнє щастя — це не просто емоція, а комбінація насолоди, задоволення та сенсу.

Дослідження Нобелівського лауреата Даніеля Канемана також показують, що справжнє задоволення не зводиться до простих радощів, таких як відпустка чи улюблена їжа. Справжнє щастя приходить через досягнення цілей і подолання труднощів, що вимагають зусиль і боротьби.

Отже, як підсумовують психологи, щастя — це не уникнення болю чи миттєве задоволення, а виконання значущої мети, яка надає життю сенсу.