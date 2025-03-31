В Австралії пропонують майже пів мільйона доларів за роботу, яку ніхто не хоче: у чому заковика

Віддалене містечко Джулія-Крік в Австралії шукає одного спеціаліста, якому готове запропонувати зарплату приблизно вдвічі більшу за ринкову. Потенційним кандидатам слід бути готовими до пекельної спеки, а також тропічних комах.

Австралійське містечко з населенням 500 осіб незабаром втратить свого єдиного лікаря, пише 24 Канал з посиланням на MedicalXpress.

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Які переваги дає переїзд у віддалене містечко

Містечко намагається знайти нового сімейного лікаря, якому пропонує зарплату до 428 000 американських доларів, а також безкоштовну оренду житла та автомобіль.

Заковика в тому, що найближче велике місто, Таунсвілль, розташоване за сім годин їзди, а до Брісбена – цілих 17 годин дороги.

Потенційні кандидати повинні змиритися зі спекою та тропічними комахами. Однак місцевий лікар Адам Лоус каже, що переїзд у віддалене містечко має чимало переваг.



Австралійське містечко шукає лікаря / Фото AP

Джулія-Крік – це романтичний куточок австралійської глибинки з широкими просторами та помаранчевими заходами сонця. Діти займаються спортом і катаються на конях.

Також лікар Лоус розповів, що його заміна отримає більш спокійний темп життя і можливість здобути навички, які вони ніколи не використовували раніше.

Коли у 2022 році було оголошено про вакансію, деякі аналітики в галузі охорони здоров'я говорили, що підвищеної зарплати все ще недостатньо, щоб компенсувати навантаження лікаря-одинака.

Але Лоус сказав, що робота наодинці спонукала його опанувати медичні навички та розвиватися. Живучи в місті, він відправив би пацієнта "за дві хвилини по дорозі" до іншого лікаря.



Австралійське містечко пропонує вищу зарплату за ринкову / Фото AP

До приїзду Лоуса у 2022 році в місті не було постійного лікаря протягом 15 років, а лікарі приїжджали сюди на короткий час.

Згідно з урядовим звітом за 2024 рік, в Австралії не вистачає 2 500 лікарів загальної практики по всій країні, причому дефіцит найгостріший у сільській місцевості, і очікується, що він зростатиме.

Залучення лікарів у сільську Австралію ускладнюється відстанями між найвіддаленішими населеними пунктами; величезна країна є однією з найменш густонаселених у світі.

До речі, Італія пропонує 28 000 євро сім'ям для переїзду в регіони Сардинії та Калабрії.