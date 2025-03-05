Європейська країна, яку щороку відвідують 57 мільйонів туристів з усього світу, пропонує сім'ям 28 000 євро за переїзд до ідилічних регіонів Сардинії та Калабрії. Але, як завжди є підступ, передає 24 Канал з посиланням на DailyMail.

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Італія пропонує майже 30 000 євро за переїзд

Італія вживає заходів для розв'язання проблеми депопуляції у своїх населених пунктах, стимулюючи переїзд нових мешканців. Уряд оголосив про фінансовий пакет у розмірі 28 000 євро для сприяння цій ініціативі, хоча він супроводжується певними умовами.

Отримати грант зможуть ті, хто готовий переїхати до одного з 9 італійських сіл із населенням до двох тисяч мешканців.

Можна поселитися в:

одним із запропонованих районів є мальовничий південно-західний район Калабрії ;

; Presicce-Acquarica – "каблук" італійського "черевика";

– "каблук" італійського "черевика"; пейзажна та популярна Сардинія теж є у переліку.



Кальярі, Сардинія / Фото Unsplash

Вимоги до претендентів

Заявники повинні бути молодше 40 років і готові переїхати протягом 90 днів після схвалення їхньої заявки.

Також кандидати повинні створити бізнес на новому місці, який служитиме місцевій громаді. Серед прийнятних варіантів – готель, гостьовий будинок, ресторан чи роздрібний магазин. Або ж кандидати можуть заповнити вакансію, визначену муніципалітетом.

Особи, які відповідають цим критеріям, можуть отримати гроші одноразово або щомісячними платежами. Все залежить від бажання кандидата.