24 канал склав список основних фраз, які допоможуть людям орієнтуватися в повсякденних ситуаціях, таких як звернення за допомогою, отримання підказок щодо транспорту або замовлення в ресторані.
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Італійські фрази, які знадобляться в першу чергу
Коли мандрівники готуються до поїздки в Італію, важливим кроком стає опанування загальновживаних італійських фраз для привітання. Знання цих виразів допоможе створити позитивне враження з першої хвилини.
Ось основні італійські фрази привітання:
- Buongiorno – Доброго дня.
- Buonasera – Добрий вечір.
- Ciao – Привіт/Бувай (неформальне).
- Salve – Вітаю (нейтральне).
- Come stai? – Як справи?.
- Piacere di conoscerti – Приємно познайомитися.
- Benvenuto – Ласкаво просимо.
- Buonanotte – На добраніч.
- Arrivederci – До побачення.
Ввічливість та непередбачувані ситуації
- Grazie – Дякую.
- Per favore – Будь ласка.
- Scusi – Перепрошую.
- Quanto costa...? – Скільки коштує…?.
- Posso vedere...? – Чи можу я подивитися…?.
- Non capisco – Я не розумію.
- Mi sono perso – Я заблукав.
- Ho bisogno di aiuto – Мені потрібна допомога.
- Cosa devo fare? – Що мені робити?.
- C'è qualcuno che parla inglese? – Чи є хтось, хто говорить англійською?.
Добірка необхідних фраз в Італії / Фото Unsplash
Спілкування в аеропорту чи транспорті
- Dov'è...? – Де розташований…?.
- Come posso arrivare a...? – Як я можу дістатися до…?.
- Dove si trova il terminal? – Де розташований термінал?.
- A che ora parte il volo per...? – Коли вилітає рейс до…?.
- Dove posso comprare un biglietto? – Де я можу купити квиток?.
- Quanto costa il biglietto per…? – Скільки коштує квиток у…?.
Спілкування в закладах
- Vorrei ordinare – Я б хотів замовити.
- Il menù, per favore – Меню, будь ласка.
- Un bicchiere d'acqua, per favore – Один стакан води, будь ласка.
- Il conto, per favore – Рахунок, будь ласка.
- Posso pagare con la carta? – Чи можу я оплатити карткою?.
Очевидно, це далеко не повний італійський розмовник, але це та база, яка допоможе приємно спілкуватися з місцевими та бодай трохи орієнтуватися у місті.