24 канал склав список основних фраз, які допоможуть людям орієнтуватися в повсякденних ситуаціях, таких як звернення за допомогою, отримання підказок щодо транспорту або замовлення в ресторані.

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Італійські фрази, які знадобляться в першу чергу

Коли мандрівники готуються до поїздки в Італію, важливим кроком стає опанування загальновживаних італійських фраз для привітання. Знання цих виразів допоможе створити позитивне враження з першої хвилини.

Ось основні італійські фрази привітання:

  • Buongiorno – Доброго дня.
  • Buonasera – Добрий вечір.
  • Ciao – Привіт/Бувай (неформальне).
  • Salve – Вітаю (нейтральне).
  • Come stai? – Як справи?.
  • Piacere di conoscerti – Приємно познайомитися.
  • Benvenuto – Ласкаво просимо.
  • Buonanotte – На добраніч.
  • Arrivederci – До побачення.

Ввічливість та непередбачувані ситуації

  • Grazie – Дякую.
  • Per favore – Будь ласка.
  • Scusi – Перепрошую.
  • Quanto costa...? – Скільки коштує…?.
  • Posso vedere...? – Чи можу я подивитися…?.
  • Non capisco – Я не розумію.
  • Mi sono perso – Я заблукав.
  • Ho bisogno di aiuto – Мені потрібна допомога.
  • Cosa devo fare? – Що мені робити?.
  • C'è qualcuno che parla inglese? – Чи є хтось, хто говорить англійською?.

Добірка необхідних фраз в Італії
Добірка необхідних фраз в Італії / Фото Unsplash

Спілкування в аеропорту чи транспорті

  • Dov'è...? – Де розташований…?.
  • Come posso arrivare a...? – Як я можу дістатися до…?.
  • Dove si trova il terminal? – Де розташований термінал?.
  • A che ora parte il volo per...? – Коли вилітає рейс до…?.
  • Dove posso comprare un biglietto? – Де я можу купити квиток?.
  • Quanto costa il biglietto per…? – Скільки коштує квиток у…?.

Спілкування в закладах

  • Vorrei ordinare – Я б хотів замовити.
  • Il menù, per favore – Меню, будь ласка.
  • Un bicchiere d'acqua, per favore – Один стакан води, будь ласка.
  • Il conto, per favore – Рахунок, будь ласка.
  • Posso pagare con la carta? – Чи можу я оплатити карткою?.

Очевидно, це далеко не повний італійський розмовник, але це та база, яка допоможе приємно спілкуватися з місцевими та бодай трохи орієнтуватися у місті.