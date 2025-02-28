24 канал составил список основных фраз, которые помогут людям ориентироваться в повседневных ситуациях, таких как обращение за помощью, получения подсказок относительно транспорта или заказа в ресторане.

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Итальянские фразы, которые пригодятся в первую очередь

Когда путешественники готовятся к поездке в Италию, важным шагом становится освоение общеупотребительных итальянских фраз для приветствия. Знание этих выражений поможет создать положительное впечатление с первой минуты. Вот основные итальянские фразы приветствия на итальянском языке:

  • Buongiorno – Добрый день.
  • Buonasera – Добрый вечер.
  • Ciao – Привет/Пока (неформальное).
  • Salve – Приветствую (нейтральное).
  • Come stai? – Как дела?.
  • Piacere di conoscerti – Приятно познакомиться.
  • Benvenuto – Добро пожаловать.
  • Buonanotte – Спокойной ночи.
  • Arrivederci – До свидания.

Вежливость и непредвиденные ситуации

  • Grazie – Спасибо.
  • Per favore – Пожалуйста.
  • Scusi – Извините.
  • Quanto costa...? – Сколько стоит...?.
  • Posso vedere...? – Могу ли я посмотреть...?.
  • Non capisco – Я не понимаю.
  • Mi sono perso – Я заблудился.
  • Ho bisogno di aiuto – Мне нужна помощь.
  • Cosa devo fare? – Что мне делать?.
  • C'è qualcuno che parla inglese? – Есть ли кто-то, кто говорит на английском?.

Подборка необходимых фраз в Италии
Подборка необходимых фраз в Италии / Фото Unsplash

Общение в аэропорту или транспорте

  • Dov'è ...? – Где расположен ...?.
  • Come posso arrivare a...? – Как я могу добраться до ...?.
  • Dove si trova il terminal? – Где расположен терминал?.
  • A che ora parte il volo per...? – Когда вылетает рейс в...?.
  • Dove posso comprare un biglietto? – Где я могу купить билет?.
  • Quanto costa il biglietto per...? – Сколько стоит билет в...?.

Общение в заведениях

  • Vorrei ordinare – Я бы хотел заказать.
  • Il menù, per favore – Меню, пожалуйста.
  • Un bicchiere d'acqua, per favore – Один стакан воды, пожалуйста.
  • Il conto, per favore – Счет, пожалуйста.
  • Posso pagare con la carta? – Могу ли я оплатить карточкой?.

Очевидно, это далеко не полный итальянский разговорник, но это та база, которая поможет приятно общаться с местными и хоть немного ориентироваться в городе.