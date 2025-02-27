Впрочем, на планете есть куда более увлекательные локации. О таких рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lonely Planet, представивший список из 8 самых красивых пейзажей в мире, которые следует посетить в первую очередь.

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8 самых увлекательных пейзажей в мире от Lonely Planet

    Ведущее туристическое издание опубликовало подобранный список самых потрясающих ландшафтов мира, освещая направления, которые следует включить в список must-visit каждого путешественника.

    Земля полна удивительных памяток, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей,
    – говорится в сообщении.

    Авторы материала в своем рейтинге отмечают, что большинство из этих мест охватывает природные ландшафты, таких как:

    • водопады, бушующие через тропические джунгли,
    • зубчатые пики, возвышающиеся над лугами,
    • полными цветов, каньоны, образованы древними реками,
    • золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни.

    Салар-де-Уюни в Боливии в рейтинге на 2-м месте
    Салар-де-Уюни в Боливии в рейтинге на 2 месте / Фото Heiko Meyer, laif/Redux

    Список выглядит так:

    1. Национальный парк Гранд-Каньон, США – поражает своими масштабами;
    2. Салар-де-Уюни, Боливия – перенесет в другой мир;
    3. Водопад Виктория, Африка – дает ощущение потрясающей силы природы;
    4. Национальный парк Ватнайекюдль, Исландия – невероятные замерзшие пейзажи;
    5. Пещера Тхам Конг Ло, Лаос – фэнтезийный пейзаж;
    6. Национальный парк Банф, Канада – лучшие горные пейзажи;

    Национальный парк Банф в Канаде
    Национальный парк Банф в Канаде / Фото Unsplash

    1. Большой Барьерный Риф, Австралия – лучший подводный пейзаж;
    2. Йеллоустонский национальный парк, США – для любителей геологических чудес и природы.

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