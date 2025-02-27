Впрочем, на планете есть куда более увлекательные локации. О таких рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lonely Planet, представивший список из 8 самых красивых пейзажей в мире, которые следует посетить в первую очередь.
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8 самых увлекательных пейзажей в мире от Lonely Planet
Ведущее туристическое издание опубликовало подобранный список самых потрясающих ландшафтов мира, освещая направления, которые следует включить в список must-visit каждого путешественника.
Земля полна удивительных памяток, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей,
– говорится в сообщении.
Авторы материала в своем рейтинге отмечают, что большинство из этих мест охватывает природные ландшафты, таких как:
- водопады, бушующие через тропические джунгли,
- зубчатые пики, возвышающиеся над лугами,
- полными цветов, каньоны, образованы древними реками,
- золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни.
Салар-де-Уюни в Боливии в рейтинге на 2 месте / Фото Heiko Meyer, laif/Redux
Список выглядит так:
- Национальный парк Гранд-Каньон, США – поражает своими масштабами;
- Салар-де-Уюни, Боливия – перенесет в другой мир;
- Водопад Виктория, Африка – дает ощущение потрясающей силы природы;
- Национальный парк Ватнайекюдль, Исландия – невероятные замерзшие пейзажи;
- Пещера Тхам Конг Ло, Лаос – фэнтезийный пейзаж;
- Национальный парк Банф, Канада – лучшие горные пейзажи;
Национальный парк Банф в Канаде / Фото Unsplash
- Большой Барьерный Риф, Австралия – лучший подводный пейзаж;
- Йеллоустонский национальный парк, США – для любителей геологических чудес и природы.
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