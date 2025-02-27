Втім, на планеті є куди захопливіші локації. Про такі розповідає 24 Канал з посиланням на Lonely Planet, який представив список із 8 найкрасивіших пейзажів у світі, які варто відвідати в першу чергу.

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8 найзахопливіших пейзажів у світі від Lonely Planet

Провідне туристичне видання опублікувало підібраний список найприголомшливіших ландшафтів світу, висвітлюючи напрямки, які варто включити до списку must-visit кожного мандрівника.

Земля сповнена дивовижних пам'яток, які приваблюють любителів приголомшливих пейзажів,

– йдеться у повідомленні.

Автори матеріалу у своєму рейтингу зазначають, що більшість з цих місць охоплює природні ландшафти, як-от:

водоспади, що вирують через тропічні джунглі,

зубчасті піки, що підносяться над луками,

сповненими квітів, каньйони, утворені стародавніми річками,

золоті пляжі з кораловими рифами, сповненими морського життя.



Салар-де-Уюні у Болівії у рейтингу на 2 місці / Фото Heiko Meyer, laif/Redux

Список виглядає так:

Національний парк Гранд-Каньйон, США – вражає своїми масштабами; Салар-де-Уюні, Болівія – перенесе в інший світ; Водоспад Вікторія, Африка – дає відчуття приголомшливої сили природи; Національний парк Ватнайекюдль, Ісландія – неймовірні замерзлі пейзажі; Печера Тхам Конг Ло, Лаос – фентезійний пейзаж; Національний парк Банф, Канада – найкращі гірські краєвиди;



Національний парк Банф у Канаді / Фото Unsplash

Великий Бар'єрний Риф, Австралія – найкращий підводний пейзаж; Єллоустонський національний парк, США – для любителів геологічних див і дикої природи.

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