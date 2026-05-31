Австралійка скуштувала цукерку "Кара-Кум" від Roshen і поділилася несподіваними враженнями

Дивитися на реакції іноземців, які вперше куштують українські солодощі, завжди цікаво, адже знайомі з дитинства смаки для них можуть виявитися зовсім неочікуваними. Саме так сталося, коли австралійка з'їла одну відому українську цукерку від Roshen.

Український блогер andri__ko часто ділиться у соцмережах відео, де його дівчина австралійка куштує популярні українські продукти та солодощі. В одному з них дівчина вирішила спробувати добре відомі багатьом цукерки "Кара-Кум" від Roshen.

Австралійка скуштувала популярну українську цукерку та чесно оцінила її: що саме їй не сподобалось?

Перед дегустацією вона припустила, що всередині буде карамельна начинка. Однак після першого шматочка дівчина одразу здивувалась, адже її очікування зовсім не виправдались. Австралійка чесно зізналась, що цукерки їй не дуже сподобались. Пояснюючи свою реакцію, вона сказала:

Це ніби марні калорії, воно навіть не смачне,

– пояснює дівчина у відео.

Австралійка куштує цукерку "Кара-Кум" від Roshen / інстаграм andri__ko

Також дівчині здалося, що у смаку занадто сильно відчувається цукор. Через це вона додала, що навряд чи купила б такі солодощі ще раз.

Що входить до складу популярних цукерок "Кара-Кум" від Roshen?

Цукерки "Кара-Кум" від Roshen вже багато років залишаються одними з найвідоміших солодощів в Україні. Основою цукерок є праліне з тертим горіхом та додаванням вафельної крихти, яке покривають шоколадною глазур'ю. Саме вафельна крихта створює той самий хрусткий ефект, через який солодощі часто асоціюють зі "смаком із дитинства".

До складу цукерок входять цукор, шоколадна глазур, какао терте, какао-масло, фундук або мигдаль, пшеничне борошно, какао-порошок, соняшникова олія, яєчний порошок та ароматизатор ванілін. Також продукт містить рослинні жири. У 100 грамах міститься 535 кілокалорій. Кількість жирів становить 30,9 грама, вуглеводів 57 грамів, з яких 51,6 грама припадає саме на цукри.



Цукерки "Кара-Кум" / фото "Рошен Львів"

Термін зберігання цукерок складає 12 місяців, а зберігати їх рекомендують при температурі 18 градусів. Вартість великої упаковки цукерок наразі становить близько 403,92 гривні.