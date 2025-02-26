Компанія в Австралії перейшла на чотириденний робочий тиждень: як це вплинуло на співробітників

Австралійська незалежна агенція з розвитку Claxon відмовилася від традиційного п'ятиденного робочого тижня на користь чотирьох днів. Це сталося після того, як у компанії помітили, що такий підхід робить працівників щасливішими та продуктивнішими.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 9News.

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Як перехід на чотириденку вплинув на співробітників

Співробітники Claxon тепер матимуть вихідні у п’ятницю без скорочення зарплати чи робочих годин, проте в разі необхідності вони залишатимуться на зв’язку для клієнтів у важливих випадках.

Засновник і генеральний директор компанії Даніель Вілліс розповів, що рішення запровадити чотириденний робочий тиждень було не лише про покращення атмосфери в колективі.

Це не просто про культуру компанії; це про підвищення продуктивності та ефективності. Claxon – це команда високої продуктивності, яка працює з надзвичайною точністю та швидкістю. Я хотів особисто переконатися, що додатковий вихідний день на тиждень допоможе нашій команді довгостроково зберігати максимальну працездатність, – поділився Вілліс.

Австралійська компанія відмовилася від 5-денного робочого тижня / Фото Unsplash

За словами засновника компанії, результати випробувального періоду "перевершили очікування". Крім того, позитивні зміни в співробітниках помітили клієнти.

Деякі клієнти у своїх відгуках зазначали, що співробітники "виглядають щасливішими та більш зосередженими" під час роботи.

"У сфері агентств існує думка, що чотириденний робочий тиждень не працює – що клієнти не приймуть цього, і що це просто не підходить. Але я можу з упевненістю сказати, що це не так. Якщо така інтегрована, високопродуктивна команда, як Claxon, може це зробити, то будь-яка агенція здатна запровадити цей формат", – зазначив гендиректор компанії.

Перехід на чотириденку позитивно вплинув на співробітників / Фото Unsplash

Головний директор із розвитку Claxon Джейд Аксфорд зазначила, що після переходу на новий формат її продуктивність "зросла до небаченого рівня".

Крім того, співробітники компанії також можуть самостійно обирати години роботи в межах від 7:00 до 17:00.