Не просто набір звуків: що насправді означає назва видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Багато українців з дитинства знають назву видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", однак не всі здогадуються, що вона насправді означає. Виявляється, цей незвичний вислів має літературне походження.

Про те, звідки походить назва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", розповіли на сайті видавництва.

Дивіться також Найзагадковіша книга у світі: чому її не можуть прочитати вже 600 років

Що означає назва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"?

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" було засноване 20 квітня 1992 року українським поетом Іваном Малковичем. Воно стало одним із найвідоміших в Україні.

Іван Малкович / Фото з Facebook-сторінки видавництва

Назва видавництва походить з оповідання "Грицева шкільна наука", автором якого є Іван Франко. У творі хлопчик Грицько після школи відповідає батькові, що вивчав "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ". Саме так дитина вимовляла слово "абетка".

Зауважимо, що видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" найбільше стало відомим завдяки українським перекладам світових бестселерів, серед яких і книги про "Гаррі Поттера".

Як виникла ідея заснування видавництва?

Як пише The Ukrainians, ідея заснування видавництва виникла не як бізнес-проєкт. Іван Малкович прагнув видати власну українську абетку, адже у 90-х її просто не було на ринку. Саме тому з'явилося видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" створювалася не як бізнес-проєкт / Фото з Facebook-сторінки видавництва

Проєкт одразу замислювався амбітним. Книжку планували випустити накладом у 50 тисяч примірників на картоні. Для цього потрібно було 26 тонн сировини та 1 500 доларів, які Малковичу довелося позичати.

Від самого створення "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Малкович особисто контролює практично кожен етап роботи: сам читає рукописи, редагує тексти та їздить на фабрику стежити за процесом. Подекуди він настільки занурюється у роботу, що залишається там ночувати.

Чому Малкович не хотів видавати "Гаррі Поттера"?

Український співак і композитор Віктор Морозов в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що він задумав перекласти "Гаррі Поттера" українською ще до виходу першого фільму, щоб діти з усієї України читали книгу рідною мовою. Однак видавництво «Класика» одразу відмовило, тому перекладач звернувся до свого товариша Івана Малковича та його видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Однак Малкович поставився до ідеї скептично, адже він знав Морозова як музиканта, а не перекладача, а також, як людина віруюча він не хотів видавати книгу про чари. Зрештою видавця вдалося переконати, проте на це пішло майже рік.

Ще один рік знадобився на те, щоб переконати літературних агентів Джоан Роулінг у надійності видавництва, яке на той момент навіть не мало власного сайту. Через ці затримки задум провалився – за два роки перші книги вже встигли вийти російською, і українське видання втратило задуману перевагу.