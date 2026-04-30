Вперше у світі комахи отримали юридичні права: що стоїть за несподіваним рішенням

У світовій практиці комахи вперше отримали права на рівні з людьми. Йдеться про незвичайних бджіл без жал перуанської Амазонії. Тепер вони можуть офіційно подавати позови та бути представленими у суді. Проблема полягає у тому, що їхня популяція стрімко знижується, але самі комахи є надто важливими не лише для Перу, але й для всього світу.

Які права отримали бджоли без жала в Перу та чому їх вважають критично важливими для природи та людини, пише ECO News.

Чому в Перу бджіл визнали юридичними особами з правами?

Муніципалітети Сатіпо та Наута в Перу нещодавно схвалили постанови, за якими місцеві бджоли без жал та їхнє середовище існування визначаються як юридичні особи з правом на існування, процвітання та захист. Фактично, держава визнала, що ці комахи мають власну цінність й будь-яка компанія, агентство чи особа може бути подана до суду від імені цих комах.

Це означає також, що комахи мають право на підтримку здоров'я та на проживання в чистому та недоторканому середовищі з екологічно стабільними кліматичними умовами,

Це стосується і права на відновлення природних циклів, на отримання юридичного представництва, якщо забруднення, вирубка лісів або нові проєкти загрожують існуванню комах.

Загалом рішення стало доповненням до реформи, яка була прийнята у 2024 році Конгресом Республіки Перу. У ньому йшлося про те, що бджоли без жал отримують офіційний захист від держави як місцеві бджоли, а ще стають частиною біологічної спадщини країни.

Для довідки: вчені зареєстрували лише в Перу щонайменше 175 місцевих видів бджіл без жала. Це робить країну однією із найпопулярніших у світі для цих видів комах.

Цікаво! Безжальні бджоли Амазонії, а саме Meliponini, є ключовими запилювачами у тропічних екосистемах. Поширені комахи в тропіках та субтропіках Америки, Африки, Австралії та Південно-Східної Азії.

Яка особливість бджіл без жала?

Втім захист таких бджіл став не випадковим. Річ у тім, що комахи тихо підтримують більшу частину того, що потрапляє на наш стіл.

Дослідження вчених свідчать про те, що близько половини з приблизно 500 видів бджіл без жала мешкають в регіоні Амазонки. Вони допомагають запилювати близько 80% всіх видів тропічних росли, зокрема какао, каву, авокадо та чимало дикорослих фруктів.

А з досліджень хіміка-біолога Рози Васкес Еспіноза із командою Amazon Research Internacional відомо, що мед бджіл в регіоні, який використовують корінні народи як ліки, виявися доволі потужним засобом, в котрому було знайдено сотні біоактивних сполук.

Відтак цей мед має як антибактеріальні, так і протизапальні й антиоксидантні властивості. А ще у нього є потенціал для боротьби з онкологічними захворюваннями.

Після виявлення цього дослідники не зупинилися й разом із представниками корінних народів почали детальніше вивчати екосистему комах. Але виявлені тенденції були тривожними: популяції бджіл почали скорочуватися в місцях, де зникають старі дерева та підліски.

Зауважте! Для народу Ашанінка та Кукама-Кукамірія ці комахи мають ще й значно глибше значення, ніж просто джерело цілющого меду. Це їхня культура: комахи згадуються в обрядах, піснях, в усних традиціях. Лідер Ашанінка Апу Сесар Рамос каже, що у безжальних бджолах зосереджені знання предків, які нерозривно пов'язані з самим існуванням тропічного лісу.

Як бджоли змінюють агровиробництво зараз?

Користь безжальних бджіл виходить за межі локальних експериментів й показують системний вплив на врожайність у світі. Дослідження Embrapa Temperate Climate та провідних університетів Бразилії демонструють, що під час використання бджіл Melipona спостерігалося середнє збільшення врожайності та плодоношення на 12 – 20%, передає EPG.

Наприклад у випадку з томатами запилення рослин цими комахами запобігає абортивності квіток та збільшує кількість плодів у гроні. Натомість для виробників полуниці це означає отримання 80 – 90% продукції класу А, що значно підвищує прибутковість.

Причина такого ефекту від запилення полягає у поведінки самих бджіл. На відміну від деяких інших запилювачів, Melipona працюють делікатніше та стабільніше в умовах обмеженого простору. Вони краще адаптовані до тепличного середовища, не проявляють агресії та не потребують складного контролю, що значно спрощує їх інтеграцію в аграрні процеси.

Ще один важливий аспект – екологічність. Використання безжальних бджіл зменшує потребу у штучному запиленні або хімічних стимуляторах, що позитивно впливає на якість продукції та довкілля. Фактично, фермери отримують не лише більший урожай, а й більш чистий продукт.

