Ним надихалися Balenciaga та Vetements: як безхатько Славік зі Львова став зіркою світової моди
- Безхатько Славік зі Львова став джерелом натхнення для модних будинків Balenciaga та Vetements завдяки своєму унікальному стилю.
- Фотограф Юрко Дячишин створив Instagram-сторінку Slavik’s Fashion, яка популяризувала образи Славіка, після чого модний світ почав запозичувати його стиль.
Славік – безхатько зі Львова, який зміг вплинути на світ моди навіть не підозрюючи про це. Його унікальний стиль став джерелом натхнення для модних будинків, зокрема Balenciaga та Vetements.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача у TikTok.
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Як безхатько Славік вплинув світ моди
Унікальний стиль Славіка привернув увагу фотографа Юрка Дячишина. Безхатько ніколи не одягав одну й ту саму річ двічі, стежив за зачіскою та бородою і створював оригінальні образи з одягу, знайденого на смітниках або отриманого у притулках.
Як Славік надихав модні доми: дивіться відео
Юрко настільки був вражений образами Славіка, що запустив Instagram-сторінку Slavik’s Fashion, яка швидко стала популярною.
Згодом модний світ помітив цей унікальний стиль. Balenciaga почала запозичувати елементи його образів для своїх показів, а дизайнери люксового бренду Vetements зізналися в інтерв'ю Vogue, що неодноразово запозичували образи Славіка.
Balenciaga надихалися образами Славіка / Фото з Instagram
Попри раптову популярність, сам Славік таємниче зник. Усі спроби Юрка його знайти були марними. Проте, його стиль і досі залишається джерелом натхнення для модної індустрії.