Без нього "Безславних виродків" не було б: якого актора Тарантіно шукав до останнього моменту

Фільм Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" міг не з’явитися на екранах. Режисер був готовий скасувати зйомки фільми, якщо не знайде ідеального виконавця ролі Ганса Ланди.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA в YouTube.

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Хто врятував фільм "Безславні виродки"?

Відомий режисер Квентін Тарантіно зізнавався, що якби не вдалося знайти такого актора, як Кристоф Вальц, "Безславних виродків" просто не було б. Усе через те, що на роль Ганса Ланди він шукав людину, яка володіє чотирма мовами, може зіграти роль з інтелігентністю та змусити глядача боятися посмішки.

Вальц зробив це настільки майстерно, що персонаж-антигерой Ганс Ланда став центральною фігурою фільму, попри те, що Тарантіно навіть не планував цього.

Кристоф Вальц грає Ганса Ланду: дивіться відео

Дивовижно, але хоча Вальц виконує роль одного з найжахливіших нацистів у кіно, глядачі не можуть не захоплюватися його персонажем, хоч і намагаються цього уникнути.

Я не грав злодія. Я грав інтелектуала, що діє за своїми правилами,

– казав актор про свою роль.

Ця роль стала проривом для актора, який до того був майже невідомий за межами Австрії та Німеччини. І це – у 53 роки.

Вальц отримав за неї одразу три престижні нагороди: "Оскар", "Золотий глобус" і нагороду Каннського кінофестивалю.