"Рекомендую її всім лідерам": Білл Гейтс назвав свою улюблену книгу про штучний інтелект

Білл Гейтс розповів, яку книгу про штучний інтелект він радить прочитати усім світовим лідерам. У ній автор аналізує, який вплив штучний інтелект матиме на ринок праці в найближчому майбутньому.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Білла Гейтса у своєму блозі. Книга називається "Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття".

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Що відомо про книгу, яку радить Гейтс

Книга "Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття" була опублікованою у 2023 році. Її автором є один із піонерів штучного інтелекту Мустафа Сулейман, співзасновник лабораторії DeepMind, яку у 2014 році продав компанії Google, а нині обіймає посаду генерального директора Microsoft AI.

Це книга, яку я рекомендую більше, ніж будь-яку іншу книгу про штучний інтелект, – главам держав, бізнес-лідерам і всім, хто запитує, тому що вона пропонує щось рідкісне: ясне уявлення як про неймовірні можливості, так і реальні ризики, які на нас чекають,

– написав Гейтс.

У своїй книзі Сулейман прогнозує, що швидкий розвиток штучного інтелекту повністю змінить роботу в більшості галузей. Він посилається на дослідження 2023 року від консалтингової компанії McKinsey, яке стверджує, що до 2030 року автоматизовано буде близько половини всіх робочих процесів.

Книга "Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття" / Фото Yakaboo

"Наслідки впровадження штучного інтелекту матимуть вкрай дестабілізуючий ефект для сотень мільйонів людей, яким принаймні доведеться переучуватися та переходити на нові види робіт", – написав Сулейман.

Він зазначив, що згідно з даними McKinsey, понад 400 мільйонів працівників по всьому світу можуть бути змушені змінити свої посади або ролі. Штучний інтелект сприятиме підвищенню ефективності праці співробітників, як він це робить уже в деяких випадках, але лише на початкових етапах.

"Ці інструменти лише тимчасово посилять людський інтелект. На якийсь час вони зроблять нас розумнішими та ефективнішими і відкриють величезні можливості для економічного зростання, але по суті вони замінюють працю", – вважає Сулейман.