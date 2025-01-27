Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Білла Гейтса у своєму блозі. Книга називається "Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття".

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Що відомо про книгу, яку радить Гейтс

Книга "Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття" була опублікованою у 2023 році. Її автором є один із піонерів штучного інтелекту Мустафа Сулейман, співзасновник лабораторії DeepMind, яку у 2014 році продав компанії Google, а нині обіймає посаду генерального директора Microsoft AI.

Це книга, яку я рекомендую більше, ніж будь-яку іншу книгу про штучний інтелект, – главам держав, бізнес-лідерам і всім, хто запитує, тому що вона пропонує щось рідкісне: ясне уявлення як про неймовірні можливості, так і реальні ризики, які на нас чекають,
– написав Гейтс.

У своїй книзі Сулейман прогнозує, що швидкий розвиток штучного інтелекту повністю змінить роботу в більшості галузей. Він посилається на дослідження 2023 року від консалтингової компанії McKinsey, яке стверджує, що до 2030 року автоматизовано буде близько половини всіх робочих процесів.

The Coming Wave. Technology, Power, and the Twenty-first Century's Greatest Dilemma

Книга "Наступна хвиля: технології, влада і найбільша дилема XXI століття" / Фото Yakaboo

"Наслідки впровадження штучного інтелекту матимуть вкрай дестабілізуючий ефект для сотень мільйонів людей, яким принаймні доведеться переучуватися та переходити на нові види робіт", – написав Сулейман.

Він зазначив, що згідно з даними McKinsey, понад 400 мільйонів працівників по всьому світу можуть бути змушені змінити свої посади або ролі. Штучний інтелект сприятиме підвищенню ефективності праці співробітників, як він це робить уже в деяких випадках, але лише на початкових етапах.

"Ці інструменти лише тимчасово посилять людський інтелект. На якийсь час вони зроблять нас розумнішими та ефективнішими і відкриють величезні можливості для економічного зростання, але по суті вони замінюють працю", – вважає Сулейман.