Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Билла Гейтса в своем блоге. Книга называется "Следующая волна: технологии, власть и самая большая дилемма XXI века".

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Что известно о книге, которую советует Гейтс

Книга "Следующая волна: технологии, власть и самая большая дилемма XXI века" была опубликована в 2023 году. Ее автором является один из пионеров искусственного интеллекта Мустафа Сулейман, соучредитель лаборатории DeepMind, которую в 2014 году продал компании Google, а ныне занимает должность генерального директора Microsoft AI.

Это книга, которую я рекомендую больше, чем любую другую книгу об искусственном интеллекте, – главам государств, бизнес-лидерам и всем, кто спрашивает, потому что она предлагает что-то редкое: ясное представление как о невероятных возможностях, так и реальные риски, которые нас ждут,

– написал Гейтс.

В своей книге Сулейман прогнозирует, что быстрое развитие искусственного интеллекта полностью изменит работу в большинстве отраслей. Он ссылается на исследование 2023 года от консалтинговой компании McKinsey, которое утверждает, что к 2030 году автоматизировано будет около половины всех рабочих процессов.

Книга "Следующая волна: технологии, власть и самая большая дилемма XXI века" / Фото Yakaboo

"Последствия внедрения искусственного интеллекта будут иметь крайне дестабилизирующий эффект для сотен миллионов людей, которым по крайней мере придется переучиваться и переходить на новые виды работ", – написал Сулейман.

Он отметил, что согласно данным McKinsey, более 400 миллионов работников по всему миру могут быть вынуждены изменить свои должности или роли. Искусственный интеллект будет способствовать повышению эффективности труда сотрудников, как он это делает уже в некоторых случаях, но только на начальных этапах.

"Эти инструменты лишь временно усилят человеческий интеллект. На какое-то время они сделают нас умнее и эффективнее и откроют огромные возможности для экономического роста, но по сути они заменяют труд", – считает Сулейман.