Мало хто знає, що до створення культових мультфільмів студії Walt Disney доклав руку художник українського походження. Мовиться про Білла Титлу, який народився у США в сім’ї емігрантів із Підгайців на Тернопільщині.

Що відомо про Білла Титлу?

Білла Титлу називали "легендою Діснея", він був одним із тих, хто зробив революцію в анімації XX століття.

Саме Титла працював над образами Міккі Мауса, семи гномів, слоненяти Дамбо та багатьох інших знакових персонажів. За свій перший повнометражний мультфільм він отримав премію "Оскар".

Білл Титла / Фото Григорія Жибака

Ще у школі вчителька помітила неабиякий талант хлопця до малювання. Уже у 16 років він створював титульні написи для компанії Paramount. Попри те, що художник народився в США, він вільно володів українською мовою та завжди шанував своє коріння. Родина Титли навіть брала участь у реставрації Львівської академічної бібліотеки.

