Доклав руку до створення Міккі Мауса: як українець став "легендою Disney"
- Білл Титла, художник українського походження, працював над створенням культових персонажів студії Walt Disney.
- Титла отримав премію "Оскар" за свій перший повнометражний мультфільм і був відомий як "легенда Діснея".
Мало хто знає, що до створення культових мультфільмів студії Walt Disney доклав руку художник українського походження. Мовиться про Білла Титлу, який народився у США в сім’ї емігрантів із Підгайців на Тернопільщині.
Що відомо про Білла Титлу?
Білла Титлу називали "легендою Діснея", він був одним із тих, хто зробив революцію в анімації XX століття.
Саме Титла працював над образами Міккі Мауса, семи гномів, слоненяти Дамбо та багатьох інших знакових персонажів. За свій перший повнометражний мультфільм він отримав премію "Оскар".
Білл Титла / Фото Григорія Жибака
Ще у школі вчителька помітила неабиякий талант хлопця до малювання. Уже у 16 років він створював титульні написи для компанії Paramount. Попри те, що художник народився в США, він вільно володів українською мовою та завжди шанував своє коріння. Родина Титли навіть брала участь у реставрації Львівської академічної бібліотеки.
Хто з українок першою отримала "Оскар"?
- Мало хто знає, але першою українкою, яка отримала найвищу нагороду Американської кіноакадемії, стала уродженка Харкова Варвара Каринська. Це сталося ще у 1948 році, коли модельєрка отримала "Оскар" за костюми до фільму "Жанна д'Арк".
- У США її талант розкрився на повну. Варвара, яку там знали вже як Барбару, працювала над костюмами для балету й кіно. Саме вона створила сучасну балетну пачку, яка забезпечувала танцівницям свободу рухів.
- Окрім "Жанни д'Арк", Каринська отримала ще одну номінацію на "Оскар" за фільм-балет "Ганс Крістіан Андерсен". Вона дожила до 97 років і померла у Нью-Йорку.