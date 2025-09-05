Приложил руку к созданию Микки Мауса: как украинец стал "легендой Disney"
- Билл Титла, художник украинского происхождения, работал над созданием культовых персонажей студии Walt Disney.
- Титла получил премию "Оскар" за свой первый полнометражный мультфильм и был известен как "легенда Диснея".
Мало кто знает, что к созданию культовых мультфильмов студии Walt Disney приложил руку художник украинского происхождения. Речь идет о Билле Титлу, который родился в США в семье эмигрантов из Подгайцев на Тернопольщине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.
Что известно о Билле Титлу?
Билла Титлу называли "легендой Диснея", он был одним из тех, кто сделал революцию в анимации XX века.
Именно Титла работал над образами Микки Мауса, семи гномов, слоненка Дамбо и многих других знаковых персонажей. За свой первый полнометражный мультфильм он получил премию "Оскар".
Билл Титла / Фото Григория Жибака
Еще в школе учительница заметила незаурядный талант парня к рисованию. Уже в 16 лет он создавал титульные надписи для компании Paramount. Несмотря на то, что художник родился в США, он свободно владел украинским языком и всегда уважал свои корни. Семья Титли даже участвовала в реставрации Львовской академической библиотеки.
Кто из украинок первой получила "Оскар"?
- Мало кто знает, но первой украинкой, которая получила высшую награду Американской киноакадемии, стала уроженка Харькова Варвара Каринская. Это произошло еще в 1948 году, когда модельер получила "Оскар" за костюмы к фильму "Жанна д'Арк".
- В США ее талант раскрылся на полную. Варвара, которую там знали уже как Барбару, работала над костюмами для балета и кино. Именно она создала современную балетную пачку, которая обеспечивала танцовщицам свободу движений.
- Кроме "Жанны д'Арк", Каринская получила еще одну номинацию на "Оскар" за фильм-балет "Ганс Кристиан Андерсен". Она дожила до 97 лет и умерла в Нью-Йорке.