Сьогодні його знає весь світ: цей легендарний хіт ледь не заборонили випускати

Одну з найлегендарніших пісень гурту Queen ледь не заборонили випускати. Та попри сумніви лейблу, Фредді Мерк'юрі і гурт наполягли на своєму і врешті світ отримав один із найвідоміших хітів в історії музики.

Про те, як всесвітньовідомий хіт Queen ледь не заборонили, пише Collider.

Який хіт Queen не хотіли випускати?

На створення Bohemian Rhapsody знадобилося 7 років, однак навіть після цього лейбл Queen сумнівався, чи варто випускати цю шестихвилинну композицію. Ідея пісні виникла ще до заснування гурту. Фредді Мерк'юрі почав працювати над нею під час навчання в лондонському коледжі мистецтв Ілінг.

Попри записи в різних студіях, лейбли довго не бачили в ній потенційного синглу. Основною причиною критики ставало те, що пісня триває 6 хвилин і не вписувалися у звичний радіоформат, де домінували композиції тривалістю до трьох хвилин.

Урешті-решт гурт вступив у відкриту боротьбу з лейблом, а переговори очолив Мерк’юрі. Важливу роль зіграв радіоведучий Кенні Еверетт, який отримав запис пісні та почав частинами транслювати її в ефірі.

Так, інтерес до композиції зростав ще до офіційного релізу, і лейбл був змушений змінити свою позицію. Після дозволу на повноцінну трансляцію пісню лише за два дні прокрутили в ефірі 14 разів, а згодом її підхопили й інші радіостанції.

У результаті Bohemian Rhapsody таки вийшла як головний сингл і швидко стала найбільшим хітом гурту.

Якою була перша назва пісні Bohemian Rhapsody?

Як повідомляє NBC News, нещодавно знайдений робочий варіант пісні Bohemian Rhapsody гурту Queen показує, що Фредді Мерк'юрі спершу планував дати їй іншу назву – "Mongolian Rhapsody".

У його особистій колекції текстів, виявленій у лондонському будинку артиста, особливо вирізняється ранній рукопис пісні з цією назвою, написаною чорною та синьою ручкою. Водночас слово "Mongolian" було закреслено і замінено на "Bohemian".

Також у чернетці замість відомого рядка "Mama, just killed a man" з'являється інша версія – "Mama, there's a war began". Деякі слова, які можна побачити в рукописах, зокрема "matador" і "belladonna", у фінальний текст так і не увійшли.

Як Bohemian Rhapsody стала найпопулярнішою піснею 20 століття?

Легендарна пісня Bohemian Rhapsody гурту Queen стала найпопулярнішою композицією 20 століття. Крім того, вона очолила список найуспішніших треків класичного року.

Оригінальна версія пісні разом із офіційним кліпом зібрали понад 1,5 мільярда прослуховувань на стрімінгових платформах. Цей хіт став першою композицією гурту, яка потрапила до топ-10 чарту у США.

У Великій Британії пісня протрималася на першому місці дев'ять тижнів поспіль, встановивши рекорд на той час. Також кліп на Bohemian Rhapsody є першим промоційним музичним відео, яке показали на телебаченні.