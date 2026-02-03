"Борщ підтримки" за 1 гривню: Клопотенко запустив ініціативу, щоб поділитись теплом з українцями

Ситуація в українській столиці залишається складною. В умовах енергетичної кризи та постійних ворожих обстрілів з'явилась цікава ініціатива.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко додав до меню своїх закладів неочікуваний пункт. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про це?

Відомий український шеф-кухар написав, що у складні часи хочеться найпростіших речей – тепла та турботи. Однак він не може обійняти кожного особисто, тому робить це через їжу. І у ці дні він пригощає борщем за 1 гривню.

Без зайвих слів – як знак підтримки. Як теплі обійми, які можна передати далі. Бо іноді одна тарілка борщу важить більше, ніж будь-які красиві фрази,

– пояснив Клопотенко.

Він також зазначив, що тепло передає разом зі своєю доставкою МУЗА. Вона доступна є в Glovo, Bolt, LOKO або можливий самовивіз за номером +380 99 827 71 65.



Борщ можна замовити за 1 гривню / Фото з телеграм-каналу Клопотенка

Це особливо цінно у теперішній ситуації, адже ворог постійно атакує Київ. Наприклад, вночі проти 3 лютого Росія знову масовано атакувала Україну. Володимир Зеленський розповів деталі обстрілу. За його словами, цього разу знову били прицільно по енергетичних об'єктах.

Для цього противник використав рекордну кількість балістичного озброєння.

Як зберігати їжу без світла?